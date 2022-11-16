港媽開韓式影樓替小孩留回憶 分享 5 分鐘影靚相絕技

要為小朋友拍一張靚相，家長都明白這是一件難事。

港媽Charlotte Ng卻愛挑戰難度，5年前開設一間韓式影樓，並專攻小朋友市場，目的為留住珍貴回憶。Charlotte分享拍攝小朋友的技巧，包括要爭取黃金10分鐘，以及避免撞正午睡時間等。若能很快找出小孩的偏好及特質，5分鐘內必定能拍攝到一張笑容燦爛的相片。

Charlotte原本是一位OL，畢業後在銀行工作。因一直對美粧有濃厚興趣，便報讀了一個為期1年的化粧課程，並由星級化粧師Gary Chung親自任教，在學習時更發生不少趣事。「導師要求我們要帶一位Model練習化粧，我第一時間找我認識最靚最charm的表姐，完成後，我和表姐都一致認為『表姐是一位素顏天使，唔化粧靚過化粧』。這番說話被導師聽到，我被狠狠罵了一頓，導師即場示範為表姐化粧，只是半小時，表姐皮膚好了很多，眼睛精神了很多，就像年輕了10歲，眼前一亮。」

自此，她不再為失敗找藉口，反之更投入這門手藝。雖然在銀行工作，但朋友有化粧需要會第一時間找她幫手。後來她更索性放棄當時銀行經理的工作，辭職轉行做化粧師。

2017年開影樓

後來在偶然的機會下，她認識到韓式影樓，更發覺正在取代傳統影樓的速食文化，因韓式影樓除了提供影相服務外，更增添化粧及修圖服務。Charlotte覺得有市場，便在2017年開設Happy Face Photo-synthesis。投資額大約幾十萬元，主要都是租金及器材。

影樓主打小朋友市場，皆因投「己」所好。「自己從小已經很喜歡小朋友，喜歡與他們互動，亦都特別有小朋友緣，能夠在短時間內與他們混熟。在開始為影樓選址時，刻意找一些小朋友多出入的地方，起初兩年我們設在太子HQ商廈，這是一棟小朋友的教育大樓。」同時亦跟不同機構合作，參與一些大型活動，如荷花BB展等，務求可接觸更多小朋友。後來，影樓建立口碑，小朋友面試相及學生相就成為主打項目。

把握黃金10分鐘

接觸過不少小朋友，Charlotte分享拍攝心得。「現今小朋友1歲半便開始有主見；兩歲開始喜歡唱反調；3歲就會周圍探索坐不定。其實每個階段的孩子也有難搞難影相的地方，但這也是家長帶小朋友出來拍攝的原因。我當然要比家長更有耐性，盡快找出小朋友的偏好與特質，當我一找到，5分鐘內必定能夠拍攝到一張笑容燦爛的照片。」

要拍得靚相，Charlotte說要理解小朋友的情緒。「一定要讓小朋友warm up，然後爭取黃金10分鐘，因太長時間小朋友欠缺耐性。而且要避免撞正午睡時間，否則會影響小朋友心情。」

不少家長帶小孩到影樓影面試相，Charlotte說一張具競爭力的照片，除了小朋友的笑容外，服裝也是不可忽視。「其實儀容整齊比起逗小朋友更困難，原因有很多，一來可能本身件衫已經oversize，領口位太大，有些格格不入；又或是穿着直條或格仔的上身衫，兩邊膊頭稍一不對稱也很影響整體觀感；也有因為小朋友太細，不斷流口水導致衣服有很多口水漬。」影樓有提供修圖服務，花的時間和心血也較多，她笑說修圖技術也因此每日鍛練到非常神級。

在多年的拍攝生涯中，她遇過不少難忘的「小客人」。「有位小朋在等候拍攝時睡着，媽媽急忙想把他叫醒，但孩子仍繼續瞓，便開始焦急不斷叫他。當時同事上前向家長解釋我們的宗旨與理念，並建議讓小朋友先小睡一下，希望媽媽能調動之後的行程，讓小朋友睡醒後可以有足夠時間去拍攝，又或者再預約另一個時間再來。另有一位小朋友堅持要食住雪糕影相，唔食就唔笑，一食就開懷大笑，可惜食到成口都是雪糕，就算有笑，也不能用這張花臉貓的相做入學相。於是負責拍攝的同事和助手趕緊角色扮演，使出從來未有的誇張表情拿着玩具雪糕吸引小朋友，他覺得很有趣並模倣大人，之後每張相片都很精靈，笑容燦爛，媽媽很滿意。」

自覺身教最困難

育有一女的Charlotte，自言以媽媽身份做小朋友攝影特別有同理心，會設身處地代入家長客人的角色。不過，她亦有一些堅持。「其實有時除了目標為本（影到一輯靚相外），我們也要注意一些細微位，希望保護家長。好似我們避免用虛構的話來逗小朋友，例如『影完相之後媽媽就會帶你去食雪糕』、『影完相下一站就是遊樂場』等。同時，除非家長主動提出要求，否則我們不會給小朋友食糖果、朱古力，或播放YouTube兒歌影片。因為我深信，拍攝是一刻，但管教是一世，因此我們會保護家長的管教模式，不希望因為我們貪快的念頭而帶來日後的管教危機。」

她對自己的女兒，也有一套管教方法。「我從小就為女兒建立良好的作息習慣，必須早睡早起，並有午睡習慣。我亦很着重培養她的自主學習能力及解難能力，保持對身邊事物的好奇心。」雖然Charlotte是在職媽媽，但卻沒有聘請外傭，由自己及丈夫輪流照顧女兒。

她自言在照顧上並沒有困難，反而身教就仍未做得好。「我希望女兒能夠定時一日三餐，自己卻食無定時；希望她多飲水，自己卻經常飲咖啡、奶茶、可樂及燒酒。雖然現在她還小，問題未見浮現，但相信到她長大時，必然在我身上看到反面教材，所以改變自己的壞習慣成為她的好榜樣，是我暫時最大的挑戰。」

其實女兒已不知不覺在她身上學懂了一技之長--攝影。「可能是遺傳原因，女兒特別喜歡拍照，她有自己的兒童智能相機，當發現有趣事物便立刻影低做記錄。我會儲起她親自拍的照片，長大後再一同翻看，就好似與女兒一齊坐時光機返回從前，千金難買。」

作者：招美寶

責任編輯：李越樺

▲ Charlotte經常親自操刀為愛女拍照，見證她的成長。（被訪者提供）

▲ Charlotte不用工作的時間， 會帶女兒周圍遊玩。（被訪者提供）

▲ Charlotte自言很有小朋友緣，所以為他們拍照絕對無難度。（被訪者提供）

▲ 不少客人指定Charlotte為攝影師，因十分欣賞她的技術。（被訪者提供）

▲ 小朋友的證件相及面試相，是影樓最受歡迎的拍攝項目。（被訪者提供）

▲ Charlotte拍照前會為小朋友整理儀容，務求拍出一張心水靚相。（被訪者提供）

▲ Charlotte未開影樓前，曾做化粧師。（被訪者提供）

▲ 女兒喜歡拿着相機拍攝，像一個小小攝影師。（被訪者提供）