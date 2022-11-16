經痛到飛起 毋須啞忍 子宮內膜異位症 治療方法多

不少女士都嘗過經痛之苦，每月一次腹痛早已由初經開始習以為常，更有女士消極戲言：不想再痛經，惟有等收經。其實大部分人都未必會探究原因，其中一個因由可能與子宮內膜異位症有關。

有婦產科專科醫生呼籲，請不要合理化及長年累月強忍經痛，對症下藥或手術，經痛也可以遠離妳。

據統計，每10名女性便可能有一位患有子宮內膜異位症（Endometriosis），但香港人對此症普遍認知不深，香港醫護聯盟於今年5月至6月進行一項「香港育齡婦女經痛及對子宮內膜異位症認知」問卷調查，合共訪問686名18至49歲女性，多達67%受訪者完全不知道及沒聽過此症，遇有經痛或婦科問題都不敢向婦科醫生求醫。

子宮內膜異位症是一種慢性炎症性疾病，病理是本當存在於子宮內的內膜組織卻在子宮外的其他地方生長，這種子宮內膜異位組織的形成和生長是依賴雌激素的，因此它常見於生育年齡的婦女。

「朱古力瘤」是其中一種

對子宮內膜異位症陌生，但若說到「朱古力瘤」可能較為女士熟悉，婦產科專科李文軒醫生指，「朱古力瘤」是子宮內膜異位症的其中一種，如子宮內膜異位出現在卵巢，可形成腫囊。這些腫囊內有棕色血液，所以被稱為「朱古力瘤」，一旦腫囊破裂，液體會流進體腔，導致劇痛。

子宮內膜異位症的原因尚未確定，可能與月經逆行、腹膜細胞轉化、胚胎細胞轉化、免疫系統紊亂或手術疤痕有關。

盡管子宮內膜異位症這種慢性病死亡風險不高，但會為患者長期帶來難以忍受的經痛、月經過多、性交痛、排便或排尿痛、慢性骨盆疼痛等，還有噁心、疲勞等症狀，嚴重影響生活及學習。

子宮內膜異位症 可出現其他部位

事實上，如長時間不處理子宮內膜異位症，影響可以很深遠，李醫生說：「子宮內膜異位症會影響生育能力，並會因囊腫破裂導致內出血，卵巢囊腫會扭曲或破裂，雖不經常發生，但當囊腫破裂有機會造成下腹部或背部突然劇烈疼痛、陰道出血腹脹，需進行緊急手術處理。」

子宮內膜異位症除多見於子宮、卵巢，但少數的情況也可能發生在身體其他部位，如出現在盆腔，可出現性交時疼痛、在膀胱位置會引起排尿、排便痛楚、在肺部則或有周期性咳嗽、咳血及胸口痛徵狀；若不幸出現在輸卵管，更有機會造成不孕。

治療：藥物、微創及手術

目前治療子宮內膜異位症，李文軒醫生表示，減輕此症相關的疼痛藥物治療主要是賀爾蒙藥物，如避孕藥或專門醫治子宮內膜異位（包括「朱古力瘤」）的口服黃體素，亦有非口服如停經針，如果患者沒有打算立即懷孕，可考慮進行藥物治療，直到患者希望懷孕可停服。

「如發現卵巢囊腫，有微創或開刀手術；針對子宮腺肌瘤，可考慮以高頻率聚焦超聲波（HIFU）切除。」留意的是，子宮內膜異位症手術後的復發率在第五年為40%至50%，令經痛、性交疼痛或盆腔疼痛再現，而當此症一旦復發需要進行第二次手術時，會增加手術難度。

子宮內膜異位症10大謬誤

就算對子宮內膜異位症有認知，但大眾對此的誤解亦不少，婦產科專科醫生蘇振康拆解坊間常見的10大謬誤，包括：

謬誤1：經痛屬正常，不用尋求專科醫生治療。

正解：經痛是女性月經期間產生的疼痛，疼痛的部位大多集中在骨盆或是下腹部，可能伴隨腹瀉、倦怠、頭暈或頭痛，約維持2至3天，若經痛持續便需求醫。

部分女性從未經歷正常經期情況，便覺得經痛沒問題也不會求醫。惟長期經痛可能是患上子宮內膜異位，亦可能與某些婦科病有關，不容忽視，若延醫或會令病情惡化。

謬誤2：婦科檢查很痛。

正解：利用超聲波檢查可助找出子宮內膜異位症包括「朱古力瘤」及其他病變。超聲波的探頭放在肚皮上，透過腹壁、膀胱再探測到子宮、卵巢，檢查過程快捷簡單亦不會產生痛楚，一般在20分鐘內完成。

盆腔超聲波基本上適合所有女性，如曾有過性行為，建議選擇陰道超聲波，比腹部超聲波能更清楚探究子宮、卵巢，特別是子宮內膜的狀況。

謬誤3：年輕少女不會患上子宮內膜異位。

正解：完全錯誤。蘇振康醫生表示，曾有少女在初潮後一個月確診子宮內膜異位症的病例，在4,000名患有此症的成年女性研究中，三分二是在20歲之前首次發現盆腔症狀；五分一在15歲之前，是7成少女的經痛源頭，即7成子宮內膜異位症患者，於20歲前已出現病徵。

謬誤4：子宮內膜異位症等到更年期便會自動好轉。

正解：單靠改善生活習慣不能醫治子宮內膜異位症，需要接受正確的醫療治療，再配合適當的運動與生理調適才可改善。子宮內膜異位症在更年期或停經後，仍可能有症狀。

謬誤5：有嚴重經痛，才會患上子宮內膜異位。

正解：病徵與臨床病人的嚴重程度不一定完全相關，亦有病人病徵輕微，但病情已踏入嚴重階段。

謬誤6：止痛藥足以治療子宮內膜異位症。

正解：常用於治療子宮內膜異位症的藥物包括避孕藥、黃體素等，用藥目的是減少雌激素的分泌，抑制排卵功能，從而改善經痛及經血過多的問題，而止痛藥只能暫時緩解疼痛，治標不治本。

謬誤7：治療子宮內膜異位一定要做手術。

正解：患者可選擇藥物治療或做手術切除朱古力瘤，以減輕子宮內膜異位症造成的疼痛。蘇振康醫生稱通常朱古力瘤直徑達5厘米以上，才會考慮手術治療方案。

謬誤8：治療子宮內膜異位藥物有很多副作用，如更年期症候群和骨質疏鬆。

正解：停經針的副作用類似更年期症狀，包括骨質密度降低和潮熱，限短期使用（6個月），年輕女性必須慎用；至於第四代黃體素，有助抑制子宮內膜異位病變，並將骨質流失程度減到最低，暫時並沒有足夠證據顯示，會對骨質密度產生重大負面影響。

謬誤9：長期使用治療子宮內膜異位藥物會影響生育，甚至不育。

正解：第四代黃體素會於數天內代謝，經由尿液排出體外，不會積聚體內。臨床研究證實，患者月經會在停藥後約兩個月內回復正常，因此不會影響日後受孕、懷孕或胎兒發育。

謬誤10：子宮內膜異位只要手術成功後，便能永絕後患。

正解：有研究發現，每9個手術後不服藥的患者中，便有兩個於第二年後復發，多於一半會於術後第五年復發，所以蘇振康醫生強調應採取保守性手術和藥物治療雙管齊下，手術後繼續服用口服黃體素以有效預防術後復發，以減低重複手術損害子宮的風險。

作者：周美好

責任編輯：劉妙賢

▲ 子宮內膜異位症可帶來經痛及其他徵狀，大大影響患者生活質素。（iStock）

▲ 月經過多十分洶湧，有機會造成貧血，勿諱疾忌醫。（iStock）

▲ 醫生建議 25 歲以上女士每年進行婦科超聲波檢查盆腔，超聲波檢查準確度高，可檢驗子宮、卵巢有否產生病變，如子宮內膜異位症。（iStock）

▲ 女士們切勿合理化及忽視經痛，如以為母親或姐妹都有經痛，自己都有是正常，事實上或與婦科病有關。（iStock）

▲ 據統計數據顯示，約有20萬名香港婦女患有子宮內膜異位症包括「朱古力瘤」，即平均每10位處於生育年齡的婦女，就有一位患有此症。（iStock）

▲ 婦產科專科李文軒醫生指正常經痛只是兩、三日，若經痛時間突然變長，或者痛楚強度加劇，也需特別留意。（周美好攝）

▲ 婦產科專科蘇振康醫生表示，不少女性有經痛就只用成藥止痛，但「朱古力瘤」若長期置之不理會不斷增大，除了經痛還會造成身體慢性創傷，有可能導致不育。（周美好攝）