香港10月及11月，正值秋冬季交接之際，氣候特徵乾燥帶涼，若東北季候風猛烈，確能聞到燃燒稻草的味道；漠外長風萬里，彷彿也把牧羊頸項上的掛鈴輕響也送入耳際。秋冬季確為肺咳好發時間，或更見鼻敏感、皮膚痕癢等與乾燥有關症狀，故以下將介紹便捷的益肺養陰食療和穴位按摩，以紓緩肺燥症狀。

咳嗽為多種肺病的共同特徵，但秋燥咳嗽特徵更為咽乾欲飲、乾咳無痰或痰少質稠，全身性症狀亦見鼻乾出血、口角乾裂、皮乾脫屑、便秘尿少等。惟即使飲水更多，亦只見小便頻繁，不能解決咽乾，這是由於乾燥損傷肺部津液，飲水不能直接補充津液。更何況現代飲食嗜辛辣煎炸，耗傷陰津，惟清熱生津，方能針對津傷主因，解決身體乾燥問題。

便捷食療可蒸冰糖柿餅。冰糖入脾肺經，功效和胃潤肺、止咳化痰；柿餅同樣化痰潤肺、和絡止血。做法是取柿餅兩塊、冰糖10克、水小量，食材文火蒸15分鐘至柿餅綿軟，合兩人服用。

另一食療以瑤柱燉瘦肉。瑤柱補腎滋陰、調中、養五臟、止小便。材料包括豬𦟌肉150克，先汆水處理，另準備瑤柱4粒、清水兩碗半，文火燉煮一小時半，分量為兩人佐饍為宜。瑤柱肉湯療效尤其針對心煩口渴、失眠多夢、夜尿頻繁。以上各食療可一星期兩次，3星期為一療程，以兩療程為合宜。

穴位可按壓太淵穴，亦有一定治療肺燥咳嗽療效。太淵穴為肺經原穴，能治理肺經肺臟疾患。肺主氣，司呼吸，而肺又喜潤而惡燥，通過肺經原穴太淵刺激，可理順肺氣、止咳，通調水道而潤燥。取穴可於手腕掌側腕橫紋近拇指側方向處，若正確定位可感受橈動脈搏動，力度以局部痠脹為宜。穴位早晚各按摩兩分鐘，每日左右手交替。

怡情養性，早臥晚起，欣賞秋明月冬澄明的景物。若無閒事在心頭，豈不是人間最好時節！

▲ 太淵穴：位置為手腕橫紋橈側橈動脈搏動處。