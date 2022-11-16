  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺燥食療及穴位按摩

副刊版 2022/11/16

分享：

分享：

香港10月及11月，正值秋冬季交接之際，氣候特徵乾燥帶涼，若東北季候風猛烈，確能聞到燃燒稻草的味道；漠外長風萬里，彷彿也把牧羊頸項上的掛鈴輕響也送入耳際。秋冬季確為肺咳好發時間，或更見鼻敏感、皮膚痕癢等與乾燥有關症狀，故以下將介紹便捷的益肺養陰食療和穴位按摩，以紓緩肺燥症狀。

咳嗽為多種肺病的共同特徵，但秋燥咳嗽特徵更為咽乾欲飲、乾咳無痰或痰少質稠，全身性症狀亦見鼻乾出血、口角乾裂、皮乾脫屑、便秘尿少等。惟即使飲水更多，亦只見小便頻繁，不能解決咽乾，這是由於乾燥損傷肺部津液，飲水不能直接補充津液。更何況現代飲食嗜辛辣煎炸，耗傷陰津，惟清熱生津，方能針對津傷主因，解決身體乾燥問題。

便捷食療可蒸冰糖柿餅。冰糖入脾肺經，功效和胃潤肺、止咳化痰；柿餅同樣化痰潤肺、和絡止血。做法是取柿餅兩塊、冰糖10克、水小量，食材文火蒸15分鐘至柿餅綿軟，合兩人服用。

另一食療以瑤柱燉瘦肉。瑤柱補腎滋陰、調中、養五臟、止小便。材料包括豬𦟌肉150克，先汆水處理，另準備瑤柱4粒、清水兩碗半，文火燉煮一小時半，分量為兩人佐饍為宜。瑤柱肉湯療效尤其針對心煩口渴、失眠多夢、夜尿頻繁。以上各食療可一星期兩次，3星期為一療程，以兩療程為合宜。

穴位可按壓太淵穴，亦有一定治療肺燥咳嗽療效。太淵穴為肺經原穴，能治理肺經肺臟疾患。肺主氣，司呼吸，而肺又喜潤而惡燥，通過肺經原穴太淵刺激，可理順肺氣、止咳，通調水道而潤燥。取穴可於手腕掌側腕橫紋近拇指側方向處，若正確定位可感受橈動脈搏動，力度以局部痠脹為宜。穴位早晚各按摩兩分鐘，每日左右手交替。

怡情養性，早臥晚起，欣賞秋明月冬澄明的景物。若無閒事在心頭，豈不是人間最好時節！

太淵穴：位置為手腕橫紋橈側橈動脈搏動處。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

最新專欄文章 更多

三千煩惱絲
2022/11/09
三千煩惱絲
彎彎新月半月板
2022/11/02
彎彎新月半月板
動態足弓
2022/10/26
動態足弓
五十肩運動
2022/10/19
五十肩運動
拗柴
2022/10/12
拗柴

上一篇文章

經痛到飛起 毋須啞忍 子宮內膜異位症 治療方法多

下一篇文章

女士髮綫後移
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？