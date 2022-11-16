習拜會意義深遠 為中美關係找方向

國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登於周一傍晚（14日）舉行會晤，是新冠疫情爆發以來，中美元首第一次面對面的會晤。在世界局勢不確定性增加的背景下，「習拜會」備受全球關注。

習提三個應該 為世界發展謀未來

習近平在會晤中談到「三個應該」：我們應該以史為鑑、面向未來；應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升；應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。

「三個應該」既着眼於中美關係的過去和未來，也着眼於中美兩個大國應承擔的國際責任，可以說，這是為中美關係找方向，為世界發展謀未來。

習近平說：「中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書。我們應該以史為鑑、面向未來。」

中美建交逾半世紀 經歷4時期

中美建交50多年來，經歷了4個時期：一是1979年至1988年的戰略合作期；二是1989年至2001年的危機與合作並存期；三是2002年至2009年的相對穩定期；四是2010年至今的問題多發期。

在中美關係的第一個時期，兩國彼此獲益匪淺。美國看到了中國這個巨大的潛在市場，許多大企業紛紛登陸中國，而後來的事實證明，這些美國企業在華投資獲利豐厚；中國則看到了美國強大的科技實力和先進的管理經驗，虛心向美國學習，提升了自己。

在中美關係的第二個時期，兩國之間發生了多次危機，包括：美國對中國全面制裁、「銀河號」事件、李登輝訪美、美國轟炸中國駐南聯盟大使館、南海撞機事件等，兩國關係一度陷入冰河。

在中美關係的第三個時期，中國加入了世界貿易組織（WTO），中美貿易迅速攀升，中美元首每年見面4、5次，兩國開闢了許多新的對話機制，包括中美戰略對話機制、中美能源對話機制、中美反恐磋商機制等。

中國於2010年成為世界第二大經濟體，美國視中國為戰略競爭對手，中美關係進入了問題多發的第四個階段，特別是前美國總統特朗普挑起的中美貿易戰，令兩國都遭受巨大損失。

梳理中美關係的發展脈絡，可以清晰地看出，凡是中美關係好的時候，兩國都受益；凡是中美關係不好的時候，兩國都遭殃。美國作為世界「老大」，始終掌握着中美關係的主動權，中美關係的走向，很大程度上取決於美國是把中國當成合作夥伴還是競爭對手、是當成朋友還是敵人。

習近平說：「歷史是最好的教科書」，這是在告訴拜登，回望來路、認清規律，才能悟出中美兩國的相處之道。

構建新型大國關係 消除對華猜忌

習近平指出：「當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」

近年來，中美兩國的關係是很不正常的。按說兩國作為全球最大的兩個經濟體，每年貿易額高達7,000多億美元，美國是全球金融強國、科技強國，中國則是「世界工廠」，彼此的產業互補性很強，已經發展到「你中有我，我中有你」的地步，根本不可能「脫鈎」；但美國一些人卻違反經濟常識，反覆炒作「對華經濟脫鈎論」，中美關係愈來愈「意識形態化」，幾乎每一次衝突，都是美國挑起，中國被動還手。

例如，在涉及香港問題上，美國首先制裁中國官員，中國被迫制裁美國官員；在涉及台灣問題上，美國眾議院議長佩洛西竄台，中國被迫實施對佩洛西制裁，並在台海軍演，向「台獨」勢力敲響警鐘。

中國反覆向美國講「建立不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係」；顯然，美國並不相信中國會這樣做，舉起了遏制中國的大棒。作為國家領導人，當然應該首先考慮本國的利益，但作為大國領導人，要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確與他國及世界的相處之道；明明可以相互包容、互利共贏，為甚麼一定要搞成你死我活的局面呢？

習近平提出的中美關係要找到正確方向、蓄積向上的力量，最重要的是美國應消除對中國崛起的猜忌、焦灼和恐懼心理。中國沒有「國強必霸」的基因，「君子和而不同」才是中華文化的精髓，近代以來，中國所有的對外戰爭，都是外敵入侵之時被迫作出的還擊。認識到這一點，美國看待中國的態度才會回歸理性。

和則多方得利 共同發展添動力

習近平講到：「我們今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。」

作為聯合國常任理事國和世界第一、第二大經濟體，中美兩國關係是好還是壞、是合作還是抗衡、是信任還是猜忌，必然波及全球，一切渴望世界和平、社會穩定、經濟發展的國家，都期待中美兩國保持良好關係。如果沒有中美聯手，世界上的許多難題無法解決，例如應對氣候變化、打擊恐怖主義、推進全球減貧事業等；從這個角度講，中美不僅「和則兩利」，而且「和則多方得利」。

事實上，近年來中美關係的下行，令許多國家不得不「選邊站隊」，十分苦惱。最近，連美國的盟友也忍受不了總是被「牽制」，德國總理朔爾茨率龐大企業家代表團訪華，開始在中美之間尋找平衡點。

港做緩衝地帶 助推中美關係上行

大國要有大國的樣子，應有大視野、大格局、大心胸、大境界、大擔當，如果把自己的意志強加予他人，也許可以稱霸一時，但不可能永遠稱霸，把別人逼急了，最終會眾叛親離。習近平與拜登講的一番話十分中肯，可以說是真心為中美關係找方向、為世界發展謀未來。所以說，「習拜會」的意義十分廣泛和長遠。

香港經濟的外向型特徵十分明顯，無論是對美的轉口貿易，還是與世界各地的經濟活動，都會受到中美關係直接或間接的影響，未來若中美關係上行，香港可從中受益；倘中美關係下行、甚至對抗加劇，香港則會受損。從中美關係大局看香港，香港不能置身其外，而應為中美關係上行發揮助推作用；就算今後中美之間出現「新冷戰」，香港也應成為「緩衝地帶」，為中美關係緩和盡一分力。

▲ 習近平日前在印尼峇里與拜登會面，是疫情爆發以來中美元首第一次面對面會晤。（法新社資料圖片）