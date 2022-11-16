港爭虛擬資產人才 兩大要點

上月底特區政府發表的虛擬資產發展政策宣言，闡釋了當局對虛擬資產行業和生態系統的政策立場和方針，更將推出試驗計劃，態度熱切。翌日，港大－渣打慈善基金金融科技學院聯同數碼港以及香港生產力促進局，公布《金融科技人才研究報告》，指出電子支付、數碼貨幣、網絡安全與數據私隱，是本港金融業最為重視的金融科技趨勢。

雖然原為全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX日前宣布申請破產，但似乎也無損當局對虛擬資產發展潛力的看法。今年的《施政報告》直言要「搶人才」，到底香港需要這方面的甚麼人才？在培訓和吸納人才時需避開哪些盲點？

全球區塊鏈最佳大學 港摘冠

一）「招進女婿氣走兒」

近年金融科技都離不開區塊鏈技術。區塊鏈可視為一種數據庫，既有加密技術保障信息安全，同時因為透明度高和去中心化的特點，容許所有參與者共享資訊，而不可簒改交易紀錄的特性則能增加資訊安全性，這些特點令區塊鏈成為虛擬資產（如比特幣）的核心技術。

加密資產資訊平台CoinDesk剛於9月底發布「2022年區塊鏈最佳大學」（Best Universities for Blockchain 2022）排行榜，香港理工大學在全球240所大專院校中脫穎而出，被選為對區塊鏈影響最大的大學首名，而首50名中，香港共佔了5個席位，除了理大外，還有香港大學（第11位）、香港城市大學（第17位）、香港中文大學（第20位）、香港科技大學（第38位），成績斐然；新加坡亦表現強勁，有兩所大學躋身十大，內地則有7間在首50名，包括第6位的清華大學。

這個年度排名主要以4個標準：（1）發表的論文數量、研究被引用的次數；（2）校園提供的區塊鏈相關課程和教育資源；（3）就業和行業前景；以及（4）學術聲譽。

爭奪海外人才 也不忘本土精英

能得到全球區塊鏈最佳大學冠軍的殊榮，在於理大不單早於4年前已開設首個區塊鏈的學士學位，今年又先後開設碩士學位課程、金融科技相關的博士和學士學位課程；更成立全港首間區塊鏈科技研究中心，滙聚來自計算機科學、金融、航運及物流、工業和系統工程等不同領域的人才，進行與區塊鏈有關的跨學科研究，這些均具前瞻性。

可是，縱觀香港這5間位列50強的大學，在「就業和行業前景」一環得分甚低，例如理大在大多數指標上都排名很高，但畢業生的就業能力卻只位列50強大學中最尾的四分一！

因此，在訂定虛擬資產行業和促進生態系統政策方面，當局宜加快步伐，以挽留本地人才；而爭奪海外金融科技人才的同時，更不要忘記本土培育的精英，切忌厚此薄彼。

二）女性力量

虛擬資產本質是一個多樣化的空間，提供無國界和去中心化的交易，但盡管虛擬資產優點之一是可容讓不同人包括小型投資者參與，在自身團隊中，多元化卻異常不足。

根據商務社群網站領英（LinkedIn）的報告，去年美國加密貨幣招聘人數比兩年前飈升了73%，同期傳統金融業卻下降了1%；但加密貨幣的快速招聘增長並非兩性均分，絕大升幅來自男性。事實上，去年行業女性新員工僅有3成，對比之下，傳統銀行金融業女性新僱員比例穩佔43%。

女性不受重視 「扮男人才覺安全」

女性一直是虛擬資產行業的少數，而且差距正在加劇，從2018年的31%，到2021年，女性比例下降到26.5%。有行內女性行政總裁指出，不少女性加密愛好者在網上論壇討論新項目或貨幣波動等議題時，通常用假名，「好像回到聖女貞德時代，扮成男人才覺安全」，指行內女性普遍不受重視，所以女生要隱藏性別，以便得到較公平的看待。

有網民更批評，這種不平等也見諸媒體曝光率，加密貨幣領域的女性領導人少有得到與男性同行相同的媒體報道。在新聞和文章中聽到乙太坊（Ethereum）聯合創辦人Vitalik Buterin和Microstrategy負責人Michael Saylor很常見，以執筆時（11月初）所見，前者在Google新聞檢索有10萬個搜尋結果，後者近6萬；而女性同行呢？Tezos聯合創辦人Kathleen Breitman僅有1,720個，XLM聯合創辦人Joyce Kim更不足300。

因應行業特質 針對性吸納人才

女性備受冷落，是政府在培訓和招攬人才時要加倍注意的；如果能締造善待女生的條件，說不定能助香港在環球激烈的人才爭奪戰中奇兵突出。這並非說笑，因為業務性質主要在虛擬世界，不少行內企業的營運模式已設定為跨地域，所以搜羅的人才也不分國界，例如加密貨幣借貸初創公司BlockFi，總部位於美國，去年全球的850名員工分布在25個國家，包括新加坡、阿根廷、波蘭和英國等；而支付平台PayPal也加入加密貨幣行列，團隊除了在矽谷、紐約、德州奧斯丁（Austin）、亞利桑那州斯科茨代爾（Scottsdale）、芝加哥等地外，又會考慮底特律、亞特蘭大、邁阿密和其他地方。

因此，當局在制定「搶人才」策略時，不宜鐵板一塊，而應針對各行業的特質和市場實況，針對性地吸納人才，才可收事半功倍之效。

▲ 港府上月底發表虛擬資產發展政策宣言，闡釋了對虛擬資產行業和生態系統的政策立場和方針，更將推出試驗計劃。（路透社資料圖片）