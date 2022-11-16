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Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假

行政人員版 2022/11/16

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Deepfake是利用AI算法製作偽造影片，將人臉拼接到另一個人的臉上，但有些人就利用該技術散播虛假信息，甚至欺詐。芯片製造商Intel宣布已開發Deepfake檢測工具FakeCatcher，其運作

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欄名 : 科技新知

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