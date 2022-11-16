Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 行政人員版 2022/11/16 分享： 分享： Deepfake是利用AI算法製作偽造影片，將人臉拼接到另一個人的臉上，但有些人就利用該技術散播虛假信息，甚至欺詐。芯片製造商Intel宣布已開發Deepfake檢測工具FakeCatcher，其運作 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 跨平台健康監測App Beta測試版上架 今日 跨平台健康監測App Beta測試版上架 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 今日 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 2022/11/16 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 2022/11/15 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 2022/11/15 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 科技行業 科技軟件 科技硬件 偽造 Intel 深度學習