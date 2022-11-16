Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元

自三星推出摺疊式手機後，外界一直關注蘋果（Apple）及Google等競爭對手何時推出摺機。科技達人Jon Prosser近日就公開了一批Google摺機的圖片，以及部分與Google Pixel

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