Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 行政人員版 2022/11/16 分享： 分享： 自三星推出摺疊式手機後，外界一直關注蘋果（Apple）及Google等競爭對手何時推出摺機。科技達人Jon Prosser近日就公開了一批Google摺機的圖片，以及部分與Google Pixel ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 跨平台健康監測App Beta測試版上架 今日 跨平台健康監測App Beta測試版上架 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 今日 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 2022/11/16 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 2022/11/15 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 2022/11/15 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 商業 智能手機 Google 設計 Apple Samsung 鏡頭 相機 美元