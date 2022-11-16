鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 政治版 2022/11/16 分享： 分享： 特首李家超在本報專訪中透露，頭髮常年烏黑濃密，秘訣是練氣功，成為了城中熱話。昨日不少人進一步追問，特首練的是何種氣功？ 其實，李家超今年初接受本報另一個專訪時，曾談及他練功歷程。他透露，練氣功皆因40歲 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 今日 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 2022/11/15 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 2022/11/14 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 2022/11/12 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 2022/11/11 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 李家超 團結香港基金 退休