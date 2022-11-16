鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效

特首李家超在本報專訪中透露，頭髮常年烏黑濃密，秘訣是練氣功，成為了城中熱話。昨日不少人進一步追問，特首練的是何種氣功？

其實，李家超今年初接受本報另一個專訪時，曾談及他練功歷程。他透露，練氣功皆因40歲

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