新城市廣場星光再亮 與草泥馬共度「癒」悅聖誕

下個月就到聖誕節，黛安聽公關姊妹講，新鴻基地產旗下嘅新城市廣場及HomeSquare特別斥資1,500萬元推出「The Healing Christmas In Town」大型布置。兩大商場將會喺室內及戶外空間打造15大吸睛場景及巨型嘉年華遊戲，包括7樓星光花園將再度閃耀亮燈，商場就以草泥馬及秘魯彩虹山為靈感，打造逾2萬呎嘅戶外星光打卡裝置。

夥逾百商戶推感謝祭

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯就話，新城市廣場今年以「癒」悅為聖誕主題裝置，希望為大家帶來療癒又開心嘅聖誕節。佢話今年商場聖誕裝飾除咗着重打卡，更融合體驗式娛樂元素，特別將1樓室內嘅草泥馬聖誕遊園布置揉合巨人版嘉年會遊戲。此外，新城市廣場更聯同HomeSquare喺本月17日至12月6日，夥拍逾百家商戶推出感謝祭Just Buy Weeks；聖誕期間顧客消費滿指定金額，更可換領city‘super或IKEA聖誕禮籃。「受惠於社交距離措施放寬，加上世界盃將開鑼，預料新城市廣場喺11月及12月嘅人流及營業額將按年升15%及20%。」

舉行感謝祭期間，The Point會員可憑積分以$11及$102買指定個人護理、時裝配飾及家電產品，更有大量低至2折及買一送一產品獨家優惠㖭，好抵啊！

本文轉載自《晴報》

▲ 許嘉雯指新城市廣場斥資1,500萬打造大型節日布置，其中焦點係星光花園聖誕燈飾載譽回歸。