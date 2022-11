凝聚合力 共創未來 第二屆世界航商大會在香港舉行

▲ 第二屆世界航商大會在香港舉行

全球航運界的年度盛會──第二屆世界航商大會於2022年11月15日在中國香港開幕。大會由招商局集團聯合香港特別行政區政府運輸及物流局、波羅的海國際航運公會(BIMCO)、國際航運公會(ICS)、香港船東會(HKSOA)共同主辦。

第二屆世界航商大會以「凝聚合力 共創未來」為主題,聚焦全球經貿大變局下航運產業發展面臨的挑戰與機遇,集合行業內外資源,共同研究產業鏈如何在多重因素影響下,開展優勢互補、推動互利合作,共同構建全球航運新生態。來自50多個國家和地區的行業組織和企業參會,覆蓋了全球航運、港口、物流、貿易、造船、金融等120餘家單位。

▲ (前排右起)中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華先生、全國政協副主席梁振英先生、香港特別行政區行政長官李家超先生、招商局集團董事長繆建民先生、香港特別行政區運輸及物流局局長林世雄先生

全國政協副主席梁振英、香港特別行政區行政長官李家超、中華人民共和國交通運輸部副部長戴東昌、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華分別致辭。

梁振英表示,航運在香港占有重要的地位。「香港」英文的幾個字母,可以清楚地概括未來應該采取的行動和方向。「H」(Hub)是樞紐。「K」( Knowledge)代表知識。「O」( Organizer and Openness)代表組織者和包容力。「N」( Navigator and Networking)是領航者和連接力。「G」( Global and Governability)代表全球化和治理力。希望香港不斷優化資源配置效率,提升產業集聚能力,為全球航運產業鏈升級貢獻香港力量。

李家超表示,航運業是香港經濟的命脈,承擔了香港對外商品貿易量的近90%,貿易及物流業占本地生產總值約五分之一。國家「十四五」規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港作為國際航運中心的地位,特區政府將堅定不移地對航運業提供支持,大力發展高增值航運物流服務,吸引更多高素質航運商來港。香港將繼續成為內地與全球的商業和物流通道,為香港以及合作的各方主體提供更多新機遇,在產業鏈中共同促進全球航運經濟發展。

戴東昌表示,為實現航運業高質量發展,要堅持科技創新,堅持生態優先,堅持開放合作,加強基礎設施「硬聯通」和制度規則「軟聯通」。他期待香港積極參與交通強國、粵港澳大灣區和「一帶一路」建設,進一步提升國際航運中心地位。

招商局集團董事長繆建民發表題為《優化航運產業鏈,穩定全球供應鏈》的主旨演講。他建議,全球航運業以開放、共享、綠色、智能為方向,構建包容性的航運生態,優化航運產業鏈,主動扛起穩定全球供應鏈的使命和責任,並在全球供應鏈重構的進程中尋找航運業發展的新機會。

行業產業鏈上下遊代表企業和機構的嘉賓以現場或遠程形式發表演講,開展深入溝通交流。

與會嘉賓圍繞「後疫情時代,航運產業鏈的重構重塑」「綠色生態化、數字智能化加速航運業轉型變革」等熱點問題,增進交流互鑒,匯聚行業智慧,進一步支持香港提升國際航運中心地位。

會上,由招商輪船發起,40家相關企業和機構共同參與的《航運綠色能源倡議宣言》正式發布。該宣言旨在倡導航運綠色能源產業鏈的各方共同行動起來,為航運業提供可供加載綠色燃料的基礎設施,加快船舶使用綠色燃料的進程,努力實現海事減排低碳目標。

大會還將於11月16日舉辦航運市場、港口、物流和船舶修造等四個分論壇,以及開設逾50個線上專題直播間,從多個角度討論產業一體化合作新模式,促進形成共贏共享的航運產業新格局、新業態。

大會由香港中國企業協會、香港航運界聯誼會協辦,招商輪船承辦。詳情請瀏覽www.wmmhk.com。

(特約)