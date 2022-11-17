龐大身軀掛着顯著肚腩，再加上頸項大金鏈和手腕巨型佛珠，一副不好惹樣子，大嗓門喊道：「你們醫院定要負責！」

他是為妻子說話，四年多前患上早期肺癌，手術後三年發現肺積水，確認是肺癌復發，但肺水樣本未能找到基因突變，過去一年多用上化療及免疫治療，依然未能控制腫瘤生長。

醫生冷靜地回答：「請問這次是我們第幾次見面？」大嗓門答道：「第二次。」

「正確，第一次是兩星期前，你們來尋找第二意見，那天，我建議尋回四年前手術樣本作詳細基因排序。今次是第二次，我高興地告訴你們，找到罕見MET 14 Skipping基因，而且新標靶藥十分有效。但為何你對此毫不關心，反要問責醫院？」大嗓門仍然怒吼：「你們醫院不早些說找到基因，連累我老婆兜兜轉轉、辛苦地醫治了一年多，並付出高昂的醫療費用，你們當然要負責。」「既然是第二次見面，我又如何為以前發生的事情負責。」醫生依然客氣地回答。

大嗓門卻不客氣地說：「我不理，你在這裏工作，就是代表醫院。」

醫生開始有點不耐煩，說道：「對不起，我不代表醫院，醫院也不代表我，醫生只能為自身行為負責。」

病人家屬遷怒醫護人員，乃常見現象，尤其當病人的治療情況不如理想，心理學上，稱這種行為做「Transference」（移情）。但當醫生為病人找到新希望時，病人家屬仍把過往不愉快的醫療經歷遷怒到醫生頭上，便有點兒太過分了。