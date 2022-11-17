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戒奶

副刊版 2022/11/17

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現在居然還有人推崇飲牛奶能「強化骨骼／美肌／補鈣／健體」。其實早在一九九七年，哈佛大學團隊研究骨質疏鬆問題，耗時十二年跟進七萬八千名研究對象，在期刊《Journal of Public Health》發表結果：每日飲三杯牛奶或乳製品的人，最易患骨質疏鬆症，而少飲牛奶者，患骨質疏鬆機率最低。

而耶魯大學一個研究發現，十六個國家中，美國、瑞典、芬蘭的骨質疏鬆病患者最多，這三個國家的飲食文化偏重食肉和飲牛奶。研究團隊的McDougall教授指出，飲食習慣攝取大量動物蛋白質（包括牛奶和肉類）的人，身體易變酸性，皆因動物蛋白質屬酸性，進入人體後，血液會變酸，骨頭裏屬鹼性的鈣質會被抽走，去平衡血液的鹼度，增加骨質疏鬆的風險。

哈佛公共衞生學院曾研究四萬七千名女性，二○○五年在期刊《JAAD》發表研究，證實攝取乳製品較多的一組，相比餐單較少乳製品出現的一組，長痤瘡的機會多兩成二。牛奶和乳製品含類胰島素生長因子（IGF-1），會誘發角質細胞過度增生，刺激雄性素增加，令油脂分泌增多，繼而導致皮膚更易有痤瘡、粉刺和暗瘡。

現時有不少健身人士會服用乳清蛋白（Whey Protein）補充品，但皮膚不好的人會有愈服愈差的風險，皆因期刊《Health Promotion Perspectives》發現，乳清蛋白是在牛奶形成芝士的凝固過程中留下的上清液，服用乳清蛋白補充品，相等於喝下六至十二公升牛奶。有一項研究記錄：未服用乳清蛋白補充品的成年研究對象，之前僅有五成七的人有痤瘡，通常只是輕度或中度，沒有嚴重個案，但服用乳清蛋白補充品後，所有研究對象都出現了痤瘡，更有三成屬嚴重程度。

牛奶、奶粉、乳清蛋白和各類乳製品，已變成商品。我已戒奶逾二十年，無損健康，而且皮膚更好。推介大家看紀錄片《The Milk System》，會對牛奶類商品有更多反思。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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