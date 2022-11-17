壞消息已盡出 樓市曙光初現 地產版 2022/11/17 分享： 分享： 上周美國公布其9月份消費物價指數（CPI）增幅為7.7%，比市場預計的8%低，也連續3個月下跌。市場認為是通脹見頂的訊號，再加上部分美國聯儲局官員表示加息幅度可以減慢言論，令市場預期美國息口會在明年上 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 資金投入樓股 都是支持經濟 2022/11/16 資金投入樓股 都是支持經濟 「搶人才」救樓市 還是救樓市而「搶人才」 2022/11/15 「搶人才」救樓市 還是救樓市而「搶人才」 全賴昔日訂辣招 料香港樓泡無大礙 2022/11/15 全賴昔日訂辣招 料香港樓泡無大礙 樓市撤辣符合復常訴求 2022/11/14 樓市撤辣符合復常訴求 經濟差 樓市成交少 增值自強免淘汰 2022/11/10 經濟差 樓市成交少 增值自強免淘汰 通脹 樓價 美國聯儲局 AR 沙田 銀行 香港 九龍 沙田第一城 凱帆軒