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壞消息已盡出 樓市曙光初現

地產版 2022/11/17

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上周美國公布其9月份消費物價指數（CPI）增幅為7.7%，比市場預計的8%低，也連續3個月下跌。市場認為是通脹見頂的訊號，再加上部分美國聯儲局官員表示加息幅度可以減慢言論，令市場預期美國息口會在明年上

...

撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁

欄名 : 專家論市

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