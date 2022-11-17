九龍灣創豪坊806呎備裝修 開價580萬 地產版 2022/11/17 分享： 分享： 地址：九龍灣宏光道8號創豪坊3樓26號單位 面積：806平方呎 開價：580萬元 呎價：7,196元 賣點：單位備有基本寫字樓裝修，而物業鄰近MegaBox，周邊不乏食肆，交通網絡完善。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 今日 北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 今日 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 2022/11/10 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 2022/11/10 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 2022/11/03 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 九龍灣 九龍 MegaBox