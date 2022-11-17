北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬 地產版 2022/11/17 分享： 分享： 地址：北角英皇道278至288號新時代廣場2樓253號舖 實用面積：80平方呎 開價：68萬元 實用呎價：8,500元 賣點：舖位交吉放售，物業鄰近港鐵炮台山站及前臨英皇道，人流不絕。 拍賣行：黃開基物業拍賣行 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 九龍灣創豪坊806呎備裝修 開價580萬 今日 九龍灣創豪坊806呎備裝修 開價580萬 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 今日 葵涌萬利工廈工場 每呎叫租2852元 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 2022/11/10 沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 2022/11/10 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 2022/11/03 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 炮台山 北角 時代廣場 新時代廣場