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北角新時代廣場2樓舖 交吉叫價68萬

地產版 2022/11/17

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地址：北角英皇道278至288號新時代廣場2樓253號舖

實用面積：80平方呎

開價：68萬元

實用呎價：8,500元

賣點：舖位交吉放售，物業鄰近港鐵炮台山站及前臨英皇道，人流不絕。

拍賣行：黃開基物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

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