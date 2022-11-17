iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛

蘋果（Apple）iPhone 14系列提供的衛星SOS緊急求救功能，昨已在美加率先推出。該企表示，該功能將於12月進一步擴展至法國、德國、愛爾蘭和英國。

iPhone 14系列需更新至iOS 16.1

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