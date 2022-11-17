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跨平台健康監測App Beta測試版上架

行政人員版 2022/11/17

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Google與三星（Samsung）早在今年5月宣布聯手推出跨平台健康監測App Health Connect，本周已進入公測階段。

Google與三星合作打造Wear OS 3的計劃當中，包括推動跨

...

欄名 : 科技新知

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