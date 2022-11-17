跨平台健康監測App Beta測試版上架 行政人員版 2022/11/17 分享： 分享： Google與三星（Samsung）早在今年5月宣布聯手推出跨平台健康監測App Health Connect，本周已進入公測階段。 Google與三星合作打造Wear OS 3的計劃當中，包括推動跨 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 今日 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 2022/11/16 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 2022/11/16 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 2022/11/15 加密幣交易所AAX澄清 暫停服務屬系統更新 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 2022/11/15 世盃App內置監控編碼 惹私隱安全憂慮 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google Samsung 手機Apps Android Google Play