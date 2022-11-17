議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 政治版 2022/11/17 分享： 分享： 立法會上周起恢復「隱世自助餐」，逢周三中午供應。之不過，由於過去不足一周，先後有4名議員染疫，即使立法會已加強防疫措施，但昨日「光顧」的議員人數明顯大減。 用膳前需出示快測結果 因應接連有議員中招，立法會 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 2022/11/16 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 2022/11/15 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 2022/11/14 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 2022/11/12 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 2022/11/11 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 疫情 立法會 防疫措施 自助餐 行政管理