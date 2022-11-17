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議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減

政治版 2022/11/17

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立法會上周起恢復「隱世自助餐」，逢周三中午供應。之不過，由於過去不足一周，先後有4名議員染疫，即使立法會已加強防疫措施，但昨日「光顧」的議員人數明顯大減。

用膳前需出示快測結果

因應接連有議員中招，立法會

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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