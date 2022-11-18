好酒好蔡 X Masa Hong Kong 跨文化聯乘10道菜潮日晚宴

由烹飪界知名美食家蔡昊開設的潮州菜館好酒好蔡，向來深受香港一綫明星歡迎，如劉嘉玲、梁朝偉、陳奕迅等都是座上客。最近蔡昊就與高級壽司餐廳Masa Hong Kong的行政總廚藤澤昌隆合作，將於連續3個星

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