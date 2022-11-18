好酒好蔡 X Masa Hong Kong 跨文化聯乘10道菜潮日晚宴 副刊版 2022/11/18 分享： 分享： 由烹飪界知名美食家蔡昊開設的潮州菜館好酒好蔡，向來深受香港一綫明星歡迎，如劉嘉玲、梁朝偉、陳奕迅等都是座上客。最近蔡昊就與高級壽司餐廳Masa Hong Kong的行政總廚藤澤昌隆合作，將於連續3個星 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 今日 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 【Good Food,Good Mood@iM網欄】廚師發辦「割烹」料理 上環瑞兆日本餐廳 2022/11/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】廚師發辦「割烹」料理 上環瑞兆日本餐廳 品味頂級白松露盛宴CASTELLANA 2022/11/04 品味頂級白松露盛宴CASTELLANA 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 2022/11/04 米芝蓮2星餐廳TATE 推10周年盛宴重溫經典菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】被低估的九龍區fine dining 新廚師William登陸Whisk 2022/10/31 【Good Food,Good Mood@iM網欄】被低估的九龍區fine dining 新廚師William登陸Whisk 銀行