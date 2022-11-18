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Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味

副刊版 2022/11/18

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當市道不佳，許多食肆都被迫關門之際，能夠慶祝開業30周年，實在難能可貴。

源自意大利羅馬的Sabatini意大利餐廳，早於1992年已在帝苑酒店設立分店。30年來，餐廳一直保持着如羅馬總店般的裝潢設計。

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欄名 : Food

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