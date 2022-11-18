世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果 副刊版 2022/11/18 分享： 分享： 距離2022年卡塔爾世界盃開幕僅兩日，除了安裝好指定電視台，或搵定有賽事直播的商場外，作為球迷又或湊熱鬧的錶迷，大可試試入手一枚由FIFA世界盃官方認可的時計品牌，來自瑞士的宇舶錶（HUBLOT）所研 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani 2022/11/11 高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani Roger Dubuis港澳同胞系列 2022/11/04 Roger Dubuis港澳同胞系列 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 2022/10/28 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 2022/10/21 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 2022/10/14 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化