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世界盃指定 法國隊加持HUBLOT智能腕錶 即時緊貼賽果

副刊版 2022/11/18

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距離2022年卡塔爾世界盃開幕僅兩日，除了安裝好指定電視台，或搵定有賽事直播的商場外，作為球迷又或湊熱鬧的錶迷，大可試試入手一枚由FIFA世界盃官方認可的時計品牌，來自瑞士的宇舶錶（HUBLOT）所研

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