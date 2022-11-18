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法式回顧展FRED

副刊版 2022/11/18

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較早前，來自法國的珠寶品牌FRED，於巴黎Palais de Tokyo（東京宮）舉行首個品牌回顧展-《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》，應邀出席嘉賓多達230位，包括《Emily in

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欄名 : Jewelry

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