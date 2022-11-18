法式回顧展FRED 副刊版 2022/11/18 分享： 分享： 較早前，來自法國的珠寶品牌FRED，於巴黎Palais de Tokyo（東京宮）舉行首個品牌回顧展-《FRED，源於1936年的珠寶創作大師》，應邀出席嘉賓多達230位，包括《Emily in ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 2022/11/11 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 2022/11/04 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 2022/10/21 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 2022/10/14 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 2022/09/30 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬