Opensignal公布5G全球奬項 CMHK網絡覆蓋及影片串流入選世界十大 

國際獨立網速測試平台Opensignal公布2022年上半年度的「5G全球流動裝置網絡體驗獎項2022」，香港網絡商在多項測試排名中榜上有名，當中以中國移動香港（CMHK）的成績最亮麗，「5G網絡可及率」位列全球第二 (Joint Winner)及「5G影片體驗」位列全球第七(Joint Winner)，成績斐然，在香港5G網絡商中表現最佳。

隨着5G科技迅速變化，Opensignal關注用家的真實體驗，每日從全球超過一億台流動設備和裝置中收集數十億單獨數據進行分析，定期公佈全球流動網絡表現。最新發表的「5G全球流動網絡體驗獎項2022」，根據全球過百間5G網絡商於2022年1月1日至6月29日的表現數據分析而成，評審內容分為六大範疇：

5G網絡覆蓋（5G Reach）—分析用戶成功連接5G網絡位置的平均比例

5G影片體驗（5G Video Experience）—通過5G網絡即時實測影片串流質素

5G遊戲體驗（5G Games Experience）—根據用戶透過5G網絡進行多人即時線上遊戲的體驗評分

5G可用率（5G Availability）— 以用戶使用5G網絡的時間長短計算

5G下載速度（5G Download Speed）—測試下載速度

5G上載速度（5G Upload Speed）—測試上傳速度

每個範疇分為三等級，首名為全球冠軍（5G Global Winner）、首十名獲全球領袖獎（5G Global Leader）、首三十名獲卓越表現獎（5G Global High Performer），另設兩項進步獎。

CMHK表現全港第一

香港網絡商在以上六大範疇中，以5G網絡覆蓋的表現最出色，共有兩間網絡商入選前十大，CMHK更以6.7分排名全球第二（Joint Winner）。在5G影片體驗方面，香港共有三間網絡商入選前三十名，CMHK表現最佳，以80.3分排名全球第七（Joint Winner）。至於5G遊戲體驗，四間香港網絡商入選全球前三十名。5G可用率及影片體驗則各有三間網絡商入選前三十大。

5G客戶突破200萬

綜合Opensignal多項評分結果，在香港四大網絡商中，CMHK的5G網絡效能最出色，5G覆蓋範圍全球第二、影片串流質素全球第七，分別獲5G全球領袖獎；遊戲體驗及可用率亦入選全球前三十名，分別獲頒5G全球卓越表現獎，表現傲視同儕，不但備受國際權威推祟，在香港市場更處於領導地位。

CMHK 5G網絡一直領先市場，早前已榮獲另一國際權威Speedtest®母公司Ookla®頒發「全港最快5G網絡—2021年度」大獎。現時，CMHK旗下5G網絡客戶規模突破200萬，創下5G發展的重要里程碑，將5G科技融入生活，推動香港邁向新世代智慧城市。

(特約)