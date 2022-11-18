眼瞼黃斑瘤的身體訊號

現在流行醫美，很多女性在面上發現「礙眼」之物，如斑或粒粒，就會跑去美容院或醫美醫生把它們「毁屍滅迹」。現時要靚確實非常方便，利用科技就可把臉上不想見到之物「幹掉」，故現代女性確實比上一代的同齡女性看來較年輕。但我發現，甚少人在做醫美前，花點時間了解一下那些長在面上的斑或粒粒，究竟正在發出甚麼身體訊號？

身邊有幾位女性朋友，眼瞼出現黃斑瘤（Xanthelasma）的狀況，它通常長在上下眼瞼的地方，是黃色扁平斑塊，不痛不癢，一般屬於良性，多發生在中年人身上。雖說是良性，但有礙觀瞻，我的幾位女性朋友都跑去美容院或找醫美醫生，把那些眼瞼黃斑瘤打走，然後又滿心歡喜地如常生活去。我問：「有人向你們解釋過這些眼瞼黃斑瘤的出現，代表身體有甚麼情況及要注意甚麼嗎？」她們都說：「無呀！再出咪再去打走佢囉！」

其實，但凡身體在後天多了或少了樣東西，都或多或少反映體內的一些狀況。眼瞼黃斑瘤內的組織是甚麼呢？它之形成，是因為體內膽固醇的泡沫細胞（Foamy Cells）沉積在皮膚的真皮層中，若分析眼瞼黃斑瘤內的成分，會發現是脂肪的巨噬細胞，當中充滿膽固醇酯（Cholesterol Ester）。換句話說，眼瞼黃斑瘤的出現，或許是心血管疾病的一項身體訊號。在一項為期三十年、涉及一萬二千名成年人的「哥本哈根市心臟研究」當中，研究團隊發現五成的眼瞼黃斑瘤伴隨高血脂，有眼瞼黃斑瘤者相較沒有的，患心肌梗塞的機率高出四成八、患缺血性心臟病的風險則增加三成九、患嚴重動脈粥樣硬化的機會高出六成九，而較早死亡的風險亦增加一成四。團隊亦研究出有眼瞼黃斑瘤的人，體內的血清總膽固醇和壞膽固醇皆相當高，好的膽固醇卻較少。

眼瞼黃斑瘤不美觀，想除掉它們也是可理解的，但切勿忽略它們底下或暗藏的心血管警號啊！