《我們的科學家》快將出爐！

港台監製Michelle提議，到母校聖士提反書院取景，醫生舉腳贊成。因在這裏跟科學結下不解緣，並已隨她走上半世紀。

中一首次上科學課，Miss Fu是美少女，剛畢業不久，充滿活力；頑皮醫生早已忘記學過甚麼，只記得胡亂發問，可能是想吸引美貌老師注意，也可能本身就是問題少年。惟長大後才明白，科學本質便是提出和解答問題的學科。

科學的足迹已有數千年歷史，埃及金字塔和中國長城，絕對是古代科學的證據，惟科學只被視為技術，宗教統治下的世界並沒有「科學」這回事。尤其當「科學」理論跟宗教不符合時，便屢屢遭到迫害，伽利略（Galileo Galilei）的宇宙觀，便是被教廷非議的最佳例子。

到十七世紀的Age of Enlightenment（啟蒙時代）來臨，一群有識之士推崇從理性和證據為人類謀知識和快樂，Rene Descartes（笛卡兒）及Isaac Newton（牛頓）為中堅分子，第一輪科學革命從此誕生。惟當年仍沒有Science（科學）一詞，而被稱為Natural Philosophy（自然哲學）。

科學切實地改變人類生活，今天，每人手上一部Smart Phone，正是有賴數百年得來的科學結晶，其中包括物理、化學、數學、電子工程學等等。就如人類首次發現火後，便欲罷不能，科學早已成為人類生活不可或缺的一部分。

另一輪科學革命正在醞釀，大家拭目以待。