  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科學革命

副刊版 2022/11/18

分享：

分享：

《我們的科學家》快將出爐！

港台監製Michelle提議，到母校聖士提反書院取景，醫生舉腳贊成。因在這裏跟科學結下不解緣，並已隨她走上半世紀。

中一首次上科學課，Miss Fu是美少女，剛畢業不久，充滿活力；頑皮醫生早已忘記學過甚麼，只記得胡亂發問，可能是想吸引美貌老師注意，也可能本身就是問題少年。惟長大後才明白，科學本質便是提出和解答問題的學科。

科學的足迹已有數千年歷史，埃及金字塔和中國長城，絕對是古代科學的證據，惟科學只被視為技術，宗教統治下的世界並沒有「科學」這回事。尤其當「科學」理論跟宗教不符合時，便屢屢遭到迫害，伽利略（Galileo Galilei）的宇宙觀，便是被教廷非議的最佳例子。

到十七世紀的Age of Enlightenment（啟蒙時代）來臨，一群有識之士推崇從理性和證據為人類謀知識和快樂，Rene Descartes（笛卡兒）及Isaac Newton（牛頓）為中堅分子，第一輪科學革命從此誕生。惟當年仍沒有Science（科學）一詞，而被稱為Natural Philosophy（自然哲學）。

科學切實地改變人類生活，今天，每人手上一部Smart Phone，正是有賴數百年得來的科學結晶，其中包括物理、化學、數學、電子工程學等等。就如人類首次發現火後，便欲罷不能，科學早已成為人類生活不可或缺的一部分。

另一輪科學革命正在醞釀，大家拭目以待。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

遷怒
2022/11/17
遷怒
科學盡頭
2022/11/11
科學盡頭
守規與破例
2022/11/10
守規與破例
定起點
2022/11/04
定起點
估字遊戲
2022/11/03
估字遊戲
電視／電影／電台節目名 香港電台 監製 化學 哲學 聖士提反書院 莫樹錦

上一篇文章

[九龍城之寶]

下一篇文章

一千萬元自動轉帳額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？