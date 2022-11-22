富途升級「現金寶+」 達至短線現金增值兼保本*

環球股市及債市雙雙波動，投資者即使本身持有優質資產，也難免面對資產價格下跌而導致回報大減，甚至錄得帳面虧損，唯一可做的大概只有靜待市況回穩。在金融市場未重回升軌之際，投資者假如希望為手上的現金，尋找短期而且靈活套現的投資機會，為日後的中長線投資做更佳準備，富途升級「現金寶+」絕對是投資者不容錯過的產品理財體驗活動。

真保本* 首推5.8厘回報*

富途在2019年透過旗下大象財富品牌首次推出「現金寶」資金管理服務，投資者在「富途牛牛」流動應用程式把資金轉入「現金寶」，即可購買港元或美元貨幣基金，享受貨幣基金收益。新升級的「現金寶+」，富途更為投資者提供100%保障本金*，加上資金無鎖定期，贖回亦無收費無罰息，比較坊間的銀行定期存款產品更靈活，有助投資者每分每秒坐享資金增值，甚至隨時套現作其他投資用途，真正靈活捕捉加息週期「現金為王」的態度，在波動市況中尋找短線投資機會。

▲ 假如客戶介紹身邊好友分享「現金寶+」，高達5.8厘回報的存款期可獲延長90日。

新客戶只要有今年年底前開設富途個人投資賬戶，並存入資金，首50,000元可享保證5.8%回報，體驗期為120日。如上述新客戶與身邊好友助力「現金寶+」，高達5.8%回報的體驗期最多可延長90日。以50,000元新資金計算，最長210日體驗期可獲高達1,668元，無論回報還是靈活性，也較坊間銀行的定期存款方案更可觀。

▲ 無論是回報還是靈活性，「現金寶+」也較坊間銀行的定期存款方案更可觀。

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富途大象財富 理財品牌照顧多元及靈活投資需要

富途堅持以金融科技創造更佳的投資理財體驗，多年來均是香港人的投資理財好拍檔。富途近年透過大象財富品牌，發展財富管理業務，截至今年第三季為止，富途的資產管理規模（AUM）已經達260億港元，客戶人數超過24萬，反映富途的財富管理產品也越來越受客戶歡迎。

富途大象財富致力配合投資者的財富管理需要，在投資選擇、資金靈活性和資產安全性共3大範疇均周全顧及。富途大象財富與全球超過60間基金公司合作，除了上述的貨幣基金，也代理債券基金、股票基金和私募基金等投資及理財產品，助投資者根據自身需要分佈資金和分散投資風險。此外，投資者毋須擔心投入資金太少而不受理，原因是大象財富不設入場門檻，也不設買賣的行政費用，真正幫助不同財力的投資者。

▲ 富途大象財富為客戶網羅不同種類和規模的基金產品，滿足不同投資者的需要。

要達至良好投資體驗，靈活性是必不可少。富途大象財富容許用戶隨時隨地自由買賣基金，既可賺取買賣過程的收益，也不用擔心贖回費用。假如投資者着重資金流動性，富途大象財富的理財產品不但有助為手上的現金增值，又無礙靈活捕捉其他投資機會。值得一提的是，貨幣基金產品更設有自動申贖功能，方便客戶在賣出股票倉位後，隨即捕捉現金增值機會，而不妨礙資金開新倉。

不論是投資新手還是高手，富途大象財富客戶可享受富途的科技優勢，隨心所欲理解富途投資平台上的各種市場資訊、數據和專家分析，挑選適合自己的產品。誠然，任何投資產品，投資者最關心的必然是資金安全性。富途的角色是代銷基金產品，不會介入基金運作，而客戶的錢存放在託管帳戶中，基金管理人只能投資支配資金，而不可擅自利用。此外，根據證監會規定，證監會認可基金的資產必須由受託人或保管人託管，與基金公司的自有資產隔離，所以即使基金公司停止運轉，客戶的資產也不受影響。

*註：真保本為保障本金，是指活動期內淨值波動所產生的虧損由富途補貼；而5.8%回報是富途在活動期內提供的收益保障，並非所買基金的保證收益。本活動適用基金本身並不具備任何保本或保證性質，具體基金收益視乎基金表現 。優惠受條款及細則約束。此廣告及基金交易服務由富途證券國際（香港）有限公司提供。投資涉及風險，投資者應仔細閱讀基金信息及相關文件（包括其風險因素）。基金產品的價格可升亦可跌，可能在短時間內大幅變動，或無法取回其投資於基金的金額，基金過往的表現不能預示日後的表現。貨幣基金受限於一般市况波動及其自基金資產的其他固有因素，主要考慮資本安全及流動性。貨幣基金並不等同銀行存款。因此，任何投資決策前，應完全了解其風險以及有關法律、賦稅及會計的特點及後果，並根據個人的財政狀況及投資目標，以及能否承受有關風險，必要時應尋求適當的專業意見。

（特約）