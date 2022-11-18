肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽

豪宅市場錄零星成交，美聯物業市務經理（銷售）許家銘表示，東半山肇輝臺嘉苑A座中層1室，實用面積1,208平方呎，屬3房間隔，原業主近期叫價約2,500萬元，並獲同區用家垂青，議價後連車位以2,180萬

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