肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 地產版 2022/11/18 分享： 分享： 豪宅市場錄零星成交，美聯物業市務經理（銷售）許家銘表示，東半山肇輝臺嘉苑A座中層1室，實用面積1,208平方呎，屬3房間隔，原業主近期叫價約2,500萬元，並獲同區用家垂青，議價後連車位以2,180萬 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 今日 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 Wetland Seasons Park車位月租5200元 今日 Wetland Seasons Park車位月租5200元 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 2022/11/17 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 2022/11/17 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 2022/11/17 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 成交 東半山 嘉苑 豪宅 尖沙咀