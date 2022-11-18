Wetland Seasons Park車位月租5200元 地產版 2022/11/18 分享： 分享： 新入伙屋苑車位供應不足，推高車位租金價格。市場消息透露，天水圍Wetland Seasons Park地庫停車場單號車位，剛以5200元租出，貴過九龍站車位租金。以九龍站凱旋門為例，現時車位月租約 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 今日 世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 今日 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 2022/11/17 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 2022/11/17 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 2022/11/17 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 車位 九龍站 Wetland Seasons Park 2期 天水圍 何文田 九龍 凱旋門 傲玟