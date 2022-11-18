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Wetland Seasons Park車位月租5200元

地產版 2022/11/18

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新入伙屋苑車位供應不足，推高車位租金價格。市場消息透露，天水圍Wetland Seasons Park地庫停車場單號車位，剛以5200元租出，貴過九龍站車位租金。以九龍站凱旋門為例，現時車位月租約

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欄名 : 市場快訊

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車位 九龍站 Wetland Seasons Park 2期 天水圍 何文田 九龍 凱旋門 傲玟

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