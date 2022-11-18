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世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯

地產版 2022/11/18

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世邦魏理仕香港發布最新今年10月的《香港商業房地產報告》，報告指，由於全球經濟衰退、通脹上升及持續加息，投資者變得更加謹慎。同時，當經濟繼續下行，陷入財困的財團會出售不良資產，而雖部分不良資產會以提供

...

欄名 : 市場快訊

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商業 加息 世邦魏理仕 香港

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