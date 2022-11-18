世邦：寫字樓資產價值跌幅明顯 地產版 2022/11/18 分享： 分享： 世邦魏理仕香港發布最新今年10月的《香港商業房地產報告》，報告指，由於全球經濟衰退、通脹上升及持續加息，投資者變得更加謹慎。同時，當經濟繼續下行，陷入財困的財團會出售不良資產，而雖部分不良資產會以提供 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Park車位月租5200元 今日 Wetland Seasons Park車位月租5200元 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 今日 肇輝臺嘉苑3房 2180萬沽 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 2022/11/17 上環乙廈無契樓拍出 呎價5596元 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 2022/11/17 深灣9號3房4150萬沽 11年升值46% 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 2022/11/17 10月轉按登記1915宗 回落15.6% 商業 加息 世邦魏理仕 香港