支援少數族裔青年 攜手邁香港新篇

香港的少數族裔人士為數不少，有的自小來港居住，有的更是在港出生。社會一向重視他們能享有平等的生活，致力打造共融社會；盡管如此，主流與少數種族間的衝突仍偶爾在報章上看見，例如去年有小學禁止穆斯林學生在校園戴頭巾，以及有華人家長不願意自己的子女與少數族裔學童同班，近期也有團體指少數族裔外賣送遞員遭歧視。在這環境下，少數族裔青年怎樣看其種族身份？他們的發展情況又如何呢？

探索種族身份 有利個人發展

事實上，少數族裔青年探索其種族身份是十分重要的。簡單舉例，當一個在美國出生的日本裔青年，嘗試探索其種族身份，他會了解、釐清甚至確認自己是美國人、日本人、美籍日本人，還是日本裔美國人等，而最終是哪個身份並不重要。其他地方曾探討種族身份認同問題，顯示有強烈種族身份認同的青年，都有較好的民族文化意識、心理資源、個人健康發展、語文能力和學習能力等，較少機會出現抑鬱徵狀、有較高的公益力和行動力、較少機會出現危害健康的行為、較高自我形象、人際關係等，反之亦然。

就着這課題，MWYO青年辦公室於今年7月至9月期間，透過問卷訪問了144位11至18歲以下的少數族裔中學生，種族包括巴基斯坦、菲律賓、印度和尼泊爾，都是普遍在港社經地位相對偏低的種族。為從多角度及深入地了解此課題，我們亦進行了25個深入訪談，當中包括少數族裔專業人士、在學青年及其家長、於前綫服務少數族裔青年的專業人士，以及相關支援組織的代表。

研究結果顯示，有近7成（68%）問卷受訪者從未或只進行過低程度的種族身份探索，且絕大多數（94%）對其種族身份感到負面，這種不滿意的狀態，或與他們自小被家庭或社會感染到有負面的觀念，並與社會各界互動時有不快的經歷有關；即使有逾3成（31%）的受訪者表示，確定及接受了自己的種族身份，但當中仍有大部分（86%）感到負面，反映他們在無法選擇或改變的情況下，只能無奈地接受其種族身份。

然而，曾進行過深入探索、且確定種族身份的少數族裔青年，會有較好的心理健康、人際關係、校園生活，以及較常與老師或社工談論事業計劃；在學科表現及語言能力上，他們對整體學業的自我評價會較高，對其家庭種族的語言也較有信心，這均呈統計學上的顯著差異；至於對個人種族身份感到正面的青年，更會特別積極參與課外活動。

從以上可見，青年如能跳出框框，主動探索及釐清種族身份的相關問題，在不同範疇中也會有較好的表現。

根據深入訪談的結果，假如少數族裔青年的家人本身未能融入主流社會、也不諳中文，對他們認識及融入華人社區可說是全無幫助，甚至當他們受到華人文化的影響後，更會因家族傳統發生衝突，例如一般華裔小孩與傳統印裔小孩的服飾差異，令他們無所適從。對照問卷的結果，若其上一至兩代都在香港出世，他們會較多作出種族身份的探索，且對種族身份的看法較為正面，可見家人確實具一定程度的影響力。

社會異常目光 衝擊身份認知

事實上，問卷結果亦顯示，近6成受訪者認為自己的種族身份是香港人／中國人（「我是香港人／中國人」佔28%，「我是本國（即家族的種族）＋香港／中國人，例如印度裔香港人」佔30%）。可是，他們與華人接觸時，有時會遭受異常的目光與對待，令他們感到被華人看成「非我族類」。再者，媒體有時會對少數族裔加上負面的標籤，這都會衝擊他們的個人種族身份認知，徘徊於香港人或本國人之間不能抉擇，或懷着不滿的心情接受其種族身份。

即使少數族裔青年願意探索種族身份，並嘗試了解多點不同種族的文化（特別是華人文化），也不是容易的事，原因是他們的中文不好。不少受訪者坦言，是透過看香港劇集和電影而自學中文，有些則放膽在球場和其他社交場所結識華人，從日常對話間學懂中文；當然，不是每個少數族裔青年也能如此積極，很多到長大後連應付日常需要的中文水平也沒有，遑論找一份華人為主體的職系和行業。無疑，語言不通會令部分少數族裔青年不敢進行身份探索，或因挫敗而放棄，最終依舊帶着「我是誰」的疑問渡過每一天。

其次，傳統上少數族裔青年的工作，會由家人協助安排，況且在經濟壓力下，他們只好聽從家人的指示，從事非華人為主體的工作。曾有受訪者表示，認識有人因而放棄了大公司的實習機會，並慨歎他們往往都沒有長遠的事業規劃，實在相當可惜；加上他們大多能操流利英語，要獲得一份主要用英語溝通的前綫工作是不難的，但這卻減少了他們接觸華人的機會，影響他們在華人職場中探索及認識自己，縮窄了事業的發展空間。

提供更多支援 鼓勵融入社區

少數族裔青年不少較被動和自我封閉，即使積極主動的少數族裔青年，亦會遇上阻礙及不愉快經歷，最後對種族身份產生迷惘和負面的感覺。筆者認為，社會要為他們提供更多支援，促進他們積極踏出探索的第一步，從認識自己和社區開始，然後及早成功建立清晰的種族身份，接受自己的種族，好使自己能在不同的環境下，有能力去應對及發展。

現時有一些有心人和社區組織，為他們提供各類型的支援，例如安排華裔學生與少數族裔學生結伴到機構實習、義工探訪少數族裔家庭等，這些均有助他們認識華人社區，擴大其他種族的人際網絡。特區政府及社會各界宜投放更多資源，令這類支援可擴大服務範圍，優化服務質素，最終少數族裔青年可以有能力獨自進行探索，應對困難，融入社區，貢獻社會。

值得一提的是，少數族裔青年都不止於想從政府及社會中獲得好處，更希望可為香港這個家盡力作出回饋。少數族裔青年是香港的一分子，必須讓他們都能安心以香港為家，共同攜手邁進香港的新篇。

▲ 香港的少數族裔人士為數不少，社會一向重視他們能享有平等的生活，致力打造共融社會。（資料圖片）