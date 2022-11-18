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貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵

行政人員版 2022/11/18

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這個星期其中一個熱門的話題就是渣打香港馬拉松，這項體壇盛事本星期二開始公開報名。為甚麼多數跑手均希望參加渣打香港馬拉松？道理簡單，名氣、歷史背景及營運經驗，渣馬成了大多數跑手的不二之選。

在剛過去的金融

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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