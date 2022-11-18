微軟Teams新App 250人可連綫玩遊戲 行政人員版 2022/11/18 分享： 分享： 視像會議軟件在疫情下的需求大增，甚至有企業陸續在綫上遙距進行Team Building活動。微軟視像平台Microsoft Teams近日增加了新App Games for Work，讓 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 今日 Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包 跨平台健康監測App Beta測試版上架 2022/11/17 跨平台健康監測App Beta測試版上架 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 2022/11/17 iPhone 14衛星求救功能 下月擴至法德英愛 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 2022/11/16 Google摺機Pixel Fold 或明年發布售1.4萬元 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 2022/11/16 Deepfake檢測工具 藉面部血管判斷真假 科技行業 科技軟件 科技硬件 疫情 遊戲 軟件 Microsoft Team Building