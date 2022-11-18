Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包

Fitbit今年8月宣布將為旗下兩款智能手錶Fitbit Sense 2及Fitbit Versa 4，加入Google錢包功能，日前終於正式開通，包括香港在內，共57個國家及地區可使用。

在

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入