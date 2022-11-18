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Fitbit兩款智能錶 開通Google錢包

行政人員版 2022/11/18

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Fitbit今年8月宣布將為旗下兩款智能手錶Fitbit Sense 2及Fitbit Versa 4，加入Google錢包功能，日前終於正式開通，包括香港在內，共57個國家及地區可使用。

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欄名 : 科技新知

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