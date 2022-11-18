財爺回港特首外訪 接力說好香港故事 政治版 2022/11/18 分享： 分享： 特首李家超昨晨7時許出發到泰國，出席亞太經合組織會議（APEC），在機場的貴賓室竟然碰到剛出席完二十國集團（G20）峰會、由印尼返港的財爺陳茂波。李家超於是笑着對陳稱：「說好香港故事都要接力，你返來， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 2022/11/17 議員紛中招 立會「隱世自助餐」客量大減 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 2022/11/16 鑽研多種氣功 李家超揭哪一門最有效 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 2022/11/15 財爺抵達峇里 積極說好香港故事 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 2022/11/14 卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 2022/11/12 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 李家超 陳茂波 巴育 泰國 香港中文大學 孫東