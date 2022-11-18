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財爺回港特首外訪 接力說好香港故事

政治版 2022/11/18

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特首李家超昨晨7時許出發到泰國，出席亞太經合組織會議（APEC），在機場的貴賓室竟然碰到剛出席完二十國集團（G20）峰會、由印尼返港的財爺陳茂波。李家超於是笑着對陳稱：「說好香港故事都要接力，你返來，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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