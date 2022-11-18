賽馬會「齡活市集」 本周末中環舉行 行政人員版 04:00 2022/11/18 分享： 分享： 近日秋高氣爽，不妨趁假期享受家庭樂，今個周末（19至20日），賽馬會齡活城市計劃將會喺中環街市舉行「齡活市集」，現場會展示長者及不同年齡人士跨代合作嘅傳統手藝同創作，攤位涵蓋園藝、竹藝、布藝、繪畫、電子填色及紥作等，啱晒一家大細去參觀，費用全免㗎。詳情可【按此】瀏覽。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - Fit爆聖誕老人齊集iSQUARE 迎世界盃 今日 Fit爆聖誕老人齊集iSQUARE 迎世界盃 八卦名利場 - 7CAFÉ+進駐愉景灣7-11 推「本店限定」港式情懷新品 今日 7CAFÉ+進駐愉景灣7-11 推「本店限定」港式情懷新品 八卦名利場 - 傅家俊應維特健靈邀請 分享護眼及康復心路歷程 今日 傅家俊應維特健靈邀請 分享護眼及康復心路歷程 八卦名利場 - 上水廣場「甜粉聖誕派對」 Sonny Angel6大節日造型登場 今日 上水廣場「甜粉聖誕派對」 Sonny Angel6大節日造型登場 八卦名利場 - 卡樂B「睇波零食三甲」激量裝 睇世盃必備 今日 卡樂B「睇波零食三甲」激量裝 睇世盃必備