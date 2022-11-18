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賽馬會「齡活市集」 本周末中環舉行

行政人員版 04:00 2022/11/18

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近日秋高氣爽，不妨趁假期享受家庭樂，今個周末（19至20日），賽馬會齡活城市計劃將會喺中環街市舉行「齡活市集」，現場會展示長者及不同年齡人士跨代合作嘅傳統手藝同創作，攤位涵蓋園藝、竹藝、布藝、繪畫、電子填色及紥作等，啱晒一家大細去參觀，費用全免㗎。詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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