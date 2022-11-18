我最近為一個廣告獎做評判，評審的時候，其中一個組別恰巧有兩個廣告同樣以「家」為主題，同樣有同性戀題材，其中一個以多對真實的同性伴侶談家的看法和感受，而另一個品牌則以3則廣告，訴說3個家庭的故事，同性伴侶是其中一個故事，另外有分開兩地的「太空人」家庭，以及丈夫辭職留在家中做「家庭主夫」，讓太太在職場追夢的故事。

我比較喜歡後者，一方面欣賞客戶的勇氣，因為品牌身處保守的銀行業，而且品牌更是行業龍頭，我相信客戶要抵住很大的壓力才能推出這個廣告。由於是第1個銀行品牌做這件事情，也更容易獲得同性戀和擁抱多元共融人士的支持，在業務的角度看也是聰明做法。在表達手法上，也更切合主題「家的未來由擁抱改變而來」，訴說3個不一樣的家庭故事，才顯得家的多元化。

近年品牌多觸及同性戀議題，除獲同性戀人士支持，現在社會風氣開放，消費者普遍支持擁護多元化社會的品牌，說白一點就是有市場。但我認為當煞有介事地談同性戀，很易變成另一種標籤。較聰明做法，是找來各種伴侶，不同年齡、種族，或傷健人士等去談家的感覺，相信效果會更好。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》