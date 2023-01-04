中小企無痛數碼轉型 一「機」在手輕鬆提升活動場地營運效益及體驗

疫情帶來的新常態不只改變大眾的生活習慣，就連支付方式亦出現了變化，特別在網購和消費券的帶動下，網上及電子支付愈受大眾歡迎。為配合市場發展，經營室內攀石場的Urban Stone及全新潮流打卡熱點FaDeLighT體驗館便先後受惠於支援多種主流電子收款方式的智能POS，藉此提升中小企的營運效益。想知有關智能POS的特點和成效？不如由他們親自分享箇中體驗！

0%交易費*助Urban Stone減低營運成本

曾經5度奪得長洲搶包山比賽女子組冠軍的「包山后」黃嘉欣（Angel）於2021年退役後，於今年5月與多名拍檔合資開設佔地4,000多呎的Urban Stone Climbing Gym，當中設有抱石區、領繩攀登區等抱石聯乘露營風格的休憩設施，讓玩家在室內運動時能嚮往野外活動的氣氛。

▲ Angel: 「雖然身份由運動員轉變為老闆，但推廣攀登運動一直是我的初心。」

Angel表示，角色的改變未有削弱她對攀登運動的熱情，日常除會參與公司的營運外，亦會定期舉辦證書課程、向已有攀登設施的中學進行推廣，甚至親身帶領有特殊教育需要（SEN）的小朋友接觸攀登運動，透過教育使新一代在沉悶的城市中獲得啟發潛能的空間。

▲ Angel表示，智能POS及其技術支援，解決我們沒有資源聘請IT和對收款方案不熟悉的問題，令同事可專注於客戶服務。

由於Urban Stone開業時正值政府派發消費券及臨近暑假，Angel便採用了HKT Merchant Services 的智能POS收款方案，使中小企毋須投資多部收款設備，一部智能POS便可支援多種消費券支付工具，輕鬆捕捉消費劵帶來的機遇。

▲ 智能POS支援多種收款方式，設有電子賬單功能，商戶可以透過網上查閱銷售報告和交易記錄，既環保亦有助團隊分析和改善營運策略，為客戶提供更佳的服務體驗。

流暢收款體驗提升FaDeLighT活動體驗

將近3年的疫情除了喚起港人對多項運動的熱情外，參觀藝術展覽和各式表演亦逐漸成為大眾的生活日常。結合藝術、潮流、音樂及生活4大元素的潮流打卡熱點FaDeLighT體驗館就於今年9月開幕，透過舉辦各類型活動和展覽，推動香港本土特色文化。

▲ FaDeLighT體驗館佔地超過5,000呎，設有多個打卡位及展覽廳展示多款限量的潮流物品及藝術收藏品，下層更有完善的音響系統、專業錄音室及表演舞台，可舉辦Rapper show、DJ show及歌唱表演等節目。

FaDeLighT負責人Whitney表示，「我們期望透過FaDeLighT提供的平台，為有夢想、有才能的朋友提供實戰機會，讓新一代年輕人發掘天賦，培育興趣。」所以，FaDeLighT會定期舉辦不同類型的活動和展覽，例如今年10月該體驗館便舉辦了手作精品市集和潮流玩物工作坊，由低調的小玩物到高價的收藏品均有出售。

▲ Whitney: 「我們選用智能POS的原因之一，是因爲它有無線收款，方便團隊在場內不同位置使用，不論金額大小都能快速、穩妥地完成交易。」

為方便參觀人士享受到流暢的消費和付款體驗，FaDeLighT採用了HKT Merchant Services 的無線智能POS收款方案， Whitney補充：「智能POS能同時支援多款主流收款方式，令團隊毋須為電子交易付款等事項而煩惱，節省下來的時間和資源，團隊可以專注藝術創作和構思更多不同類型的展覽和活動，為香港藝術界帶來新氣象。」

想知道更多智能 POS的特色，及其如何靈活配合不同企業的營運需要，可瀏覽HKT Merchant Services網頁。

*HKT Merchant Services為合資格的中小企，非牟利機構及社企提供「轉數快」及Tap & Go+ 0%交易費優惠，詳情請參閱 https://bit.ly/3Q4k0ji，受相關條款及細則約束。推廣期由即日起至2023年3月31日。

+Tap & Go由HKT Payment Limited《儲值支付工具牌照號碼：SVF0002》營運，並受相關條款及細則約束。

(特約)