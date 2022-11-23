滙豐環球私人銀行　推出全新「滙豐明策投資」混合型投資顧問服務　完善客戶風險管理

▲ 滙豐環球私人銀行及財富管理全球和亞洲諮詢主管陳慧美（左）和滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉認為先端科技的應用，再配合投資顧問的客制化專業服務，讓客戶更容易達到自己的財富管理目標。

隨着金融科技發展蓬勃、疫情加快日常生活的數碼轉型，大眾對利用科技提升服務質素的期望亦隨之提高，服務超高淨值及高淨值客戶的私人銀行也積極加大數碼科技的投入，以各種創新、多元化的數碼工具幫助客戶更好地管理財富。

市況波動，私人銀行客戶對於資產配置有更高的要求，希望在管理他們的投資組合時自己和投資顧問能夠有更密切的參與，規避風險，讓資產免受波動。滙豐環球私人銀行及財富管理全球和亞洲諮詢主管陳慧美留意到這一批客戶的資產組合相對複雜，財富管理目標亦各有不同，他們亦需要個人化、前瞻、即時的服務；而滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉也表示，滙豐多年來一直深耕金融科技，務求以更新、更前瞻、更個人化的服務照顧客戶的需求。

全新「滙豐明策投資」 分析逾3,000風險因素

各種數碼平台和工具的應用除了是帶給客戶更及時的接觸，更多元化的產品，背後更是源於對客戶需求的深入了解。滙豐銀行扎根香港逾150年，歷史悠久，熟知客戶的需要，優勢也是與客戶之間緊密的溝通和聯繫。溫國偉指近年來，超高淨值和高淨值客戶對於投資選項更趨個人化和多元化，他們希望在操作過程有更大的自主性。

以往客户主要靠客戶經理、投資顧問的提醒調整資產配置，但近年市場變化急促多變，投資組合也更複雜多元化。為了能夠更及時、更深入地應對市場的風險，滙豐銀行在今年11月在香港和新加坡推出功能強大、全面的「滙豐明策投資」（HSBC Prism Advisory），一個機構投資級別的混合型投資顧問服務，為該行致力結合尖端科技及專家指引以提供投資內容及解決方案的策略奠下新的里程碑。 陳慧美指「滙豐明策投資」採用來自貝萊德（BlackRock）業界頂尖的機構投資者風險管理平台 Aladdin WealthTM技術，利用以數據主導的深入分析工具，同時配合滙豐顧問的專家指引，恆常分析逾3,000種風險因素，讓客戶更好地把握其投資組合的潛在回報與風險。

「簽定這項服務的客戶除了可以得到專家分析之外，更有多項以優越的數據分析為基礎的自主功能。」陳慧美續指，「滙豐明策投資」能提供多角度和精細的投資組合分析方法、歷史和前瞻性情境模擬分析等功能，配合客戶專屬的明策投資顧問積極提供建議，為客戶量身訂造投資組合。

▲ 滙豐環球私人銀行及財富管理全球和亞洲諮詢主管陳慧美。

「投資組合健康檢查」 即時數碼提示輔以應對投資行動建議

陳慧美認為風險管理是投資最重要的元素，除了預期收益，了解潛在損失也很重要，而「滙豐明策投資」除了預測潛在投資回報，了解長遠的潛在財富增長藍圖外，更重要的是能夠提供預期短缺值（Expected Shortfall）量化分析投資風險。「滙豐明策投資」提供逾50個壓力測試，例如面對通脹持續上升，客戶所持的資產組合所承受的風險與壓力，及潛在影響。

此外，「滙豐明策投資」會對客戶的投資組合進行24小時的監控，監測市場風險變化和潛在投資機會，透過手機短訊及應用程式推送功能，及時通知客戶調整部署。「滙豐明策投資」也會就客戶所持資產組合持續提供「健康檢查」，提供過高或過低的投資組合風險和資產配置提示、集中度提示和投資級別變動等，幫助客戶緊貼市場和組合變化。客戶除了可以將自己的投資組合與道瓊斯工業指數、標普500指數等大市基準進行投資表現比對外，「滙豐明策投資」更能讓客戶量身訂造比較的基準，更能配合個人目標追蹤投資績效。

以人為本 理解客戶需要

溫國偉總結「滙豐明策投資」能夠在三方面幫助客戶：「洞悉前景、全面掌控、精明決策」。這個系統可以隨時隨地看到不同投資市場的動向，讓客戶看得更清晰；系統也有多項風險分析指標，提供預期回報、虧損的分析，大大提升客戶和滙豐投資顧問的預測和分析能力，能夠更好地部署；配合滙豐多年的經驗，更能充份理解客人的需要，從而提供量身訂造的資產配置組合。溫國偉說：「除了由滙豐投資顧問提供的建議之外，客戶也能夠在『滙豐明策投資』獲得不同的建議、提醒，這種混合模式的顧問服務，讓客戶投資的每一個過程也能得到貼心的體驗。」

溫國偉和陳慧美就金融科技措施的推出合作無間，也正如數碼平台與客戶經理、投資顧問是最佳拍檔。二人深信由人和科技互相結合的混合工作模式（Hybrid Model）能對提升滙豐環球私人銀行的服務體驗質素起槓桿作用。

「客戶經理、投資顧問能貼心了解客戶的個人需要，而『滙豐明策投資』就讓客戶有自主權，方便他們主動分析自己的資產配置組合，作出正確的選擇。」陳慧美表示。溫國偉也強調，在私人銀行服務中，人的元素非常重要，滙豐本着以客戶為中心提供服務：「在數碼化時代，人的元素也與時並進，利用科技，我們可以帶給客戶更好、更全面的建議和服務，助客戶實現其個人各種特有目標。」

▲ 滙豐環球私人銀行北亞區市場主管溫國偉。

多元數碼銀行服務 更快更方便執行投資決策

截至現時，滙豐環球私人銀行在四年內已於亞洲投資超過2億美元以建設及革新其核心銀行業務及數碼平台。溫國偉直言銀行推動數碼化，並不是簡單地將服務搬至網上，當中需要符合各方面對銀行的監管要求，例如客戶個人私隱等。他以滙豐推出的數碼溝通渠道為例：「我們推出了『滙豐環球私銀通訊』，以第三方通訊應用程式WhatsApp及微信作為官方渠道，客戶經理和投資顧問能以加密訊息與客戶溝通。他們能夠經方便的渠道進行一對一對話、群組聊天、檔案傳送、視像或語音會議。」客戶也可以使用電子簽署功能，以更快、更方便的方式執行投資決策。滙豐環球私人銀行藉着這個數碼溝通渠道，應對疫情帶來的影響和挑戰。

溫國偉表示，滙豐環球私人銀行有約七成客戶屬數碼活躍的一群，超過35%的自主交易透過其在綫交易平台完成。是以，該行積極地在電子平台上提供多元化的產品，除傳統的股票、基金、外滙，更容許客戶自行度身訂造專屬的結構性產品。溫國偉續指「以往認購結構性產品也需要銀行職員介入這個過程，而我們讓專業、富經驗的客戶自行度身訂造專屬產品，是一項很創新的嘗試。」

滙豐環球私人銀行設有數碼客戶服務團隊，並在每星期5天、每天20小時提供支援，覆蓋了全球10個主流交易市場，全方位照顧客戶的投資需要。

鑒於大量的直接和間接因素的影響，新興市場投資的波動可能極大，而且會出現不同程度的突然變化。這些特點可以導致對這些市場的投資者出現相當大的虧損。

本文並非滙豐向閣下發出的個人化通訊，且不構成亦不應理解為對任何產品或服務的法律、稅務或投資的諮詢意見，招攬出售或建議。閣下決定投資不應以本文為主要或唯一的根據。所有投資均涉及風險，而且可能出現上落波動，更可能變為沒有價值。

由香港上海滙豐銀行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 刊發。

（特約）