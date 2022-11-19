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關東最大型相模湖聖誕燈飾 首度聯乘角落生物浪漫打卡

副刊版 2022/11/19

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作為關東3大聖誕燈飾之一，今年已第14屆的相模湖Illumillion點燈活動，向來極受日本人及旅客歡迎，用上600萬個燈泡點亮園地，極為夢幻。今次除了新增不少打卡區，更全球首度聯乘卡通人物「角落生物

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欄名 : 新鮮熱辣

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