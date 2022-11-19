樓市持續疲弱 5、6年前入市都要蝕

樓市疲弱，加息負面因素籠罩，業主減價沽貨幅度亦進一步加強，蝕讓成交屢現，佔總成交數字的比例升至逾一成，數字更顯示有可能升至近兩成水平，為自2008年金融海嘯後的新高。

據利嘉閣研究資料，10月份全港

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入