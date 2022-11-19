樓市持續疲弱 5、6年前入市都要蝕 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 樓市疲弱，加息負面因素籠罩，業主減價沽貨幅度亦進一步加強，蝕讓成交屢現，佔總成交數字的比例升至逾一成，數字更顯示有可能升至近兩成水平，為自2008年金融海嘯後的新高。 據利嘉閣研究資料，10月份全港 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？ 2022/11/12 大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？ 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 2022/11/05 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 2022/10/29 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 2022/10/22 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 2022/10/15 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 逸瓏海滙 RESIDENCE譽88 年金