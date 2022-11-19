  • 24°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 05:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市持續疲弱 5、6年前入市都要蝕

置業家居 2022/11/19

分享：

分享：

樓市疲弱，加息負面因素籠罩，業主減價沽貨幅度亦進一步加強，蝕讓成交屢現，佔總成交數字的比例升至逾一成，數字更顯示有可能升至近兩成水平，為自2008年金融海嘯後的新高。

據利嘉閣研究資料，10月份全港

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

最新專欄文章 更多

大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？
2022/11/12
大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？
加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客
2022/11/05
加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客
市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延
2022/10/29
市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延
施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10%
2022/10/22
施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10%
樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局
2022/10/15
樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局
逸瓏海滙 RESIDENCE譽88 年金

上一篇文章

晉環約120伙放租 大戶租盤較少

下一篇文章

TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？