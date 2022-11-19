準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續

【分析】臨近年底，市場上仍有不少新盤入伙，雖然暑假租樓潮已過，該批新晉屋苑亦頻錄預租個案，始終配套、樓齡均勝同區物業，而隨着屋苑入伙期漸近，放租盤源不斷增加，議幅亦可望同步擴大，加上整體樓價由年初起回

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