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準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續

置業家居 2022/11/19

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【分析】臨近年底，市場上仍有不少新盤入伙，雖然暑假租樓潮已過，該批新晉屋苑亦頻錄預租個案，始終配套、樓齡均勝同區物業，而隨着屋苑入伙期漸近，放租盤源不斷增加，議幅亦可望同步擴大，加上整體樓價由年初起回

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欄名 : 封面故事

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