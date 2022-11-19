柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起

將於下月入伙的大圍站柏傲莊I，目前已率先錄得7宗預租個案。代理指，屋苑現時約有101伙放租，由於區內配套日漸完善，而且戶型選擇多，故吸引不少年輕及家庭客查詢。

綜合區內代理資訊，柏傲莊I截至周四（17日

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