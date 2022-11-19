柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 將於下月入伙的大圍站柏傲莊I，目前已率先錄得7宗預租個案。代理指，屋苑現時約有101伙放租，由於區內配套日漸完善，而且戶型選擇多，故吸引不少年輕及家庭客查詢。 綜合區內代理資訊，柏傲莊I截至周四（17日 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 今日 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 你可能感興趣 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 01:00 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 01:00 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 01:00 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 最新專欄文章 更多 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 晉環約120伙放租 大戶租盤較少 今日 晉環約120伙放租 大戶租盤較少 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 今日 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 今日 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 晉環