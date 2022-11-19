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LP10大單位前臨海景 多港島客查詢

置業家居 2022/11/19

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將軍澳日出康城LP10主打2房戶型，惟2房戶租金及面積差異大，個別更追貼3房戶；加上3至4房大戶均前臨海景，故整體查詢均集中大戶，並以港島家庭客居多。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，LP10截至周三（

...

欄名 : 封面故事

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