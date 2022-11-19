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維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍

置業家居 2022/11/19

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啟德PARK PENINSULA維港1號最快下月起交樓，較原定的入伙日期提前約3個月，將於短期內出信予各業主。雖然尚未正式「收鎖匙」，但近日已有業主率先推出單位放租，涉及約12個，並以2房戶為主；至於

...

欄名 : 封面故事

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