維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍

啟德PARK PENINSULA維港1號最快下月起交樓，較原定的入伙日期提前約3個月，將於短期內出信予各業主。雖然尚未正式「收鎖匙」，但近日已有業主率先推出單位放租，涉及約12個，並以2房戶為主；至於

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