海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐

曾一度把交樓日期延至來年3月的將軍澳海茵莊園，發展商早前宣布提前至下月初交樓。代理稱，由於屋苑主打細戶，成功吸引不少單身客或分支家庭查詢及進駐，目前已錄4宗預租個案。

中原高級分區營業董事伍錦基稱，海茵

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