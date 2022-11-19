晉環約120伙放租 大戶租盤較少 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 黃竹坑港島南岸第1期晉環，可望在下月入伙，現時約有120個放租單位；雖然整體查詢集中3房或以上戶型，惟現時僅有20餘伙大戶放租，呎租更較同區屋苑貴近兩成。 美聯首席高級營業經理楊家俊表示，晉環現時約有 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 今日 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 你可能感興趣 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 01:00 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 01:00 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 今日 01:00 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 最新專欄文章 更多 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 今日 新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 今日 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 今日 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 晉環