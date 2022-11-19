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晉環約120伙放租 大戶租盤較少

置業家居 2022/11/19

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黃竹坑港島南岸第1期晉環，可望在下月入伙，現時約有120個放租單位；雖然整體查詢集中3房或以上戶型，惟現時僅有20餘伙大戶放租，呎租更較同區屋苑貴近兩成。

美聯首席高級營業經理楊家俊表示，晉環現時約有

...

欄名 : 封面故事

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