新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 雖然臨近年底，但市場仍有不少全新盤準備入伙，涉及逾5,200伙登場，主要集中於將軍澳，並以鐵路沿綫屋苑為主，目前亦不乏預租個案，但由於該批入伙盤普遍為大型項目，在入伙期漸近，放租盤源同步增加下，同區租 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 今日 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 今日 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 你可能感興趣 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 今日 01:00 準租客冀明年新春前入住 令租務需求持續 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 今日 01:00 柏傲莊 I約101伙放租 1房最平$1.6萬起 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 01:00 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 最新專欄文章 更多 晉環約120伙放租 大戶租盤較少 今日 晉環約120伙放租 大戶租盤較少 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 今日 海茵莊園主打細戶 最平$9,200可進駐 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 今日 維港1號最快下月收樓 查詢量未算踴躍 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 今日 Silversands特色單位叫租水平 與分層戶相若 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 今日 LP10大單位前臨海景 多港島客查詢 物業出租