新盤入伙大軍殺到逾5,200伙湧現 租務市場受壓

雖然臨近年底，但市場仍有不少全新盤準備入伙，涉及逾5,200伙登場，主要集中於將軍澳，並以鐵路沿綫屋苑為主，目前亦不乏預租個案，但由於該批入伙盤普遍為大型項目，在入伙期漸近，放租盤源同步增加下，同區租

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