TWENTY PEAK ROAD BY V連泳池洋房 飽覽維港 盡顯非凡氣派 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 位於傳統豪宅地段山頂道20號的TWENTY PEAK ROAD BY V，其中1號洋房正是奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），去年來港拍攝劇集《Expats》時所入住，近日首度開放1 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 2022/11/12 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 2022/11/12 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 2022/10/29 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 2022/10/29 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 2022/10/22 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 TWENTY PEAK ROAD BY V 一手市場 豪宅 妮歌潔曼