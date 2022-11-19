OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」

隨着科技進步，時代變遷，由現金消費年代，現已轉型電子支付模式，科技為生活帶便利，同時改變大家到實體商店消費的習慣，令近年商業設計走向「體驗式消費場景」新趨勢。OFT INTERIORS由香港本地設計師

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