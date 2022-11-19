OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 隨着科技進步，時代變遷，由現金消費年代，現已轉型電子支付模式，科技為生活帶便利，同時改變大家到實體商店消費的習慣，令近年商業設計走向「體驗式消費場景」新趨勢。OFT INTERIORS由香港本地設計師 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 2022/11/12 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 2022/10/22 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 2022/10/15 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 2022/10/08 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 2022/10/01 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 商場 設計 人物專訪 電子支付