CCL按周再跌1.5% 重返2017年11月水平

按地區劃分，本周4區樓價3跌1升，並以港島區按周跌4.48%最傷，跌幅更為2013年7月以來最大，報161.54點；其次為新界東，按周跌2.96%，跌幅為2018年10月以來最大，報171.92點。九

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