CCL按周再跌1.5% 重返2017年11月水平 置業家居 2022/11/19 分享： 分享： 按地區劃分，本周4區樓價3跌1升，並以港島區按周跌4.48%最傷，跌幅更為2013年7月以來最大，報161.54點；其次為新界東，按周跌2.96%，跌幅為2018年10月以來最大，報171.92點。九 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL微跌0.08% 樓市不明買轉租增 2022/11/12 CCL微跌0.08% 樓市不明買轉租增 CCL最新報164.91點 跌幅創6年新高 2022/11/05 CCL最新報164.91點 跌幅創6年新高 CCL再跌0.17% 年底前料下試160點 2022/10/29 CCL再跌0.17% 年底前料下試160點 CCL按周降0.89% 報168.49點 創逾4年半新低 2022/10/22 CCL按周降0.89% 報168.49點 創逾4年半新低 CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續 2022/10/15 CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續 CCL 施政報告