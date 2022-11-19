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CCL按周再跌1.5% 重返2017年11月水平

置業家居 2022/11/19

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按地區劃分，本周4區樓價3跌1升，並以港島區按周跌4.48%最傷，跌幅更為2013年7月以來最大，報161.54點；其次為新界東，按周跌2.96%，跌幅為2018年10月以來最大，報171.92點。九

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